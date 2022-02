Får gigantisk beløb for at skride

Arsenal og Pierre-Emerick Aubameyang er gået hver til sit efter fire år. Det bekræftede London-klubben tirsdag, hvor de kunne meddele, at parterne er blevet enige om at stoppe samarbejdet før tid.

Det er imidlertid ikke en gratis omgang for Arsenal.

Ifølge The Times har Arsenal betalt angriberen et beløb på godt syv millioner pund, svarende til lige over 60 millioner danske kroner, for at rive kontrakten over på nuværende tidspunkt.

Det skyldes selvsagt, at Aubameyang stadig havde halvandet år tilbage af sin kontrakt med Arsenal. Dermed kunne han i teorien bare blive i klubben og hæve sin løn hver uge - en ugeløn, der vel at mærke lyder på godt tre millioner kroner ifølge engelske medier.

En sådan situation ville have kostet Arsenal et noget større beløb over de næste 18 måneder.

Aubameyang ventes at skifte til FC Barcelona i den nærmeste fremtid, og ifølge adskillige spanske og engelske medier har han takket ja til en mindre løn i den spanske storklub. Det skyldes ikke mindst Barcelonas økonomiske kvaler.

32-årige Pierre-Emerick Aubameyang nåede at spille 163 kampe for Arsenal med 92 mål til følge, siden han kom til klubben fra Borussia Dortmund i foråret 2018.