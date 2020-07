Fan i eufori: Pludselig svarede stjernen

Arsenal-stjernen Kieran Tierney skabte overskrifter efter holdets sejr over Manchester City i FA Cup-sefiminalen, da han fejrede finalepladsen på en lidt utraditionel vis ved at give fingeren på holdbilledet i omklædningsrummet.

Tierney skyndte sig at undskylde 'langefingeren', men flere kom ham til undsætning. Ikke mindst en norsk Arsenal-fan ved navn Andreas Eikaasen, der i øjeblikket er indlagt på hospitalet i Norge med kræft. Han har i mange år været glødende tilhænger af den engelske storklub.

Læs hele historien her

Han fortæller til TV2 Norge, at det var et stort øjeblik, da han modtog en hilsen fra sit Arsenal-idol.

- Du bliver jo lidt starstrucked. Tierney er en rigtig god spiller, men han er også en fyr, der ser ud til at have begge ben godt plantet på jorden. Jeg synes, det var sjovt. Han må have været midt i sine jubelscener i omklædningsrummet, og det er jo bare sjovt, at spillerne gør sådan noget for andre. Det betyder meget, siger han til TV2 Norge og tilføjer:

- Det hele eksploderede bare på få sekunder. Jeg er ikke særlig aktiv på Twitter, så det var virkelig surrealistisk. Det stopper heller ikke her. Jeg var nødt til at slukke for notifikationer på telefonen, siger den norske Arsenal-supporter.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kieran Tierney spillede en afgørende rolle, da Arsenal slog Manchester City ud af FA Cuppen. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Det hele startede, da Andreas Eikaasen lagde et billede op på Kieran Tierneys profil, hvor han skrev følgende:

'Lad os bare sige, at fingeren var til kræften. Fremragende kamp i dag. Det reddede min aften på hospitalet,' skrev Andreas Eikaasen, hvorefter han fik en kærlig hilsen tilbage fra Arsenal-backen.

'Det er lige præcis, hvad det her stod for min mand. Du er en legende. Jeg sender dig min trøje fra i aften. Fortsæt med at kæmpe,' svarede Arsenal-stjernen efterfølgende.

Let’s just say It was meant for my cancer, mate! Brilliant game today, made my night at the hospitalpic.twitter.com/17tRW39DfT — Aeik (@AndreasEikaasen) July 18, 2020

Kieran Tierney spillede hele kampen for Arsenal og bidrog samtidig med en assist til 2-0-målet, da Arsenal lidt overraskende sendte Manchester City ud af FA Cuppen og bookede dermed billet til finalen, hvor Chelsea venter.

Han kom til Arsenal sidste sommer, da han skiftede skotske Celtic ud med en engelsk adresse.

Se også: Gav fingeren på hold-billede: Rørende udvikling

Se også: Godt indhop sikrer Champions League

Se også: Går på vandet i Aarhus: Der er ild i os!

Aarhus går amok