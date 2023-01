Matchfixing: Undersøger mistænkeligt gult kort

Hvis du så FA Cup-kampen mellem Arsenal og Oxford United mandag aften, undrede du dig måske også over det halvtynde gule kort, som Oxfords Ciaron Brown fik i det 59. minut.

Episoden danner nu rammen om en mulig matchfixing-sag, som skal undersøges af det engelske fodboldforbund (FA).

Det skriver bl.a. The Athletic og Reuters.

Du kan se det gule kort i videoen over artiklen.

Ciaron Brown i duel med Arsenals Bukayo Saka. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

Her bliver Ciaron Brown præsenteret for det gule kort af kampens dommer David Coote. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Angiveligt skal fodboldforbundet ligge inde med beviser for et mistænkeligt betting-mønster omhandlende Ciaron Browns gule kort mod Arsenal.

Beviserne består bl.a. af telefonopkald foretaget før kampen samt en odds-kupon.

Flere øjenvidner på stadion skal ligeledes have berettet om en gruppe Arsenal-fans, der jublede voldsomt over det gule kort, og som efterfølgende pralede af at have vundet flere tusinde kroner.

FA's undersøgelse af sagen skal altså klargøre, om der kan være tale om matchfixing med det formål at få et bestemt bet til at gå hjem - nemlig et gult kort til Brown.

Det vides endnu ikke præcist, hvor mange bets det drejer sig om, eller hvor stor en eventuel økonomisk gevinst har været.

Arsenal vandt kampen med 3-0.