Perfekt start for Arsenal

Uden at sprudle tog Arsenal lørdag hul på Premier League-sæsonen med en 2-1-sejr hjemme på Emirates Stadium mod Nottingham Forest.

Hjemmeholdets unge, offensive profil Bukayo Saka stod for kampens store oplevelse med et sandt drømmemål i første halvleg.

Der er høje forventninger til den 21-årige Saka i denne sæson, og efter bare en halv times Premier League-fodbold viste han lørdag, hvilke offensive kvaliteter han besidder.

Talenter leverede

Kantspilleren drev bolden ind fra højresiden og sendte den med et knastørt spark uden for feltet over i det lange hjørne til 2-0 til hjemmeholdet.

Et par minutter forinden havde Edward Nketiah, der havde fået chancen som spidsangriber, bragt titelaspiranterne i front.

Arsenal imponerede dog ikke spillemæssigt i det meste af opgøret.

De forsvarende sølvvindere har ellers oprustet hen over sommeren.

Debut til Rice

En af positionerne, de har forstærket, er den defensive midtbane, hvor West Hams Declan Rice er kommet til for en pris, der ifølge Sky Sports lyder på 870 millioner kroner.

Den defensive midtbanespiller startede inde i lørdagens opgør.

Rice var tæt på at komme på tavlen i sin debut. Med et kvarter tilbage af opgøret ramte han stolpen på et forsøg uden for feltet, mens han et par minutter senere ligeledes var tæt på en scoring med et forsøg i feltet.

Med små ti minutter tilbage af kampen bragte Nottingham Forests Taiwo Awoiyi spænding tilbage i opgøret med en reducering, da gæsterne straffede Arsenal i en omstilling.

Nottingham Forest kom efterfølgende ikke for alvor tæt på en udligning, og dermed kunne Arsenal lægge ud med en hjemmesejr uden for alvor at imponere.