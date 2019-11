Schmeichel og Leicester ordner Arsenal i topbrag

Der var topplaceringer på spil, da Leicester tog imod Arsenal i Premier League. Med en sejr ville Leicester kunne overtage andenpladsen, mens Arsenal i hvert fald skulle undgå at tabe for ikke at komme mere end seks point efter de øvrige hold i top fire.

James Maddisons cementerede sejren med sit imponerende mål til 2-0, der ikke efterlod mange chancer til gæsterne. Englænderen tog sigte lige uden for feltet, hvor bolden bragede mellem benene på Héctor Bellerín, der kunne se bolden flyve ind nederst i venstre hjørne,

Det var allerede opad bakke for Arsenal, der kort forinden havde set Jamie Vardy afslutte et gennemspillet angreb og bringe hjemmeholdet på 1-0. Den engelske topangriber har nu scoret i fire Premier League-kampe i træk og bringer sig derfor ikke overraskende i spidsen på topscorerlisten med i alt 11 mål.

Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix

Det er oftest målrigt, når Arsenal og Leicester mødes. Inden dagens kamp var der scoret hele 18 mål i deres seneste fire opgør. Derfor kunne publikum på King Power Stadium med rette føle sig snydt for mål i første halvleg, hvor ingen af holdene formåede at få bolden i nettet.

Det var småt med chancer til gæsterne i første halvleg. Alexandre Lacazette fik sendt en kraftfuld afslutning afsted tæt under mål, men den passerede Kasper Schmeichels mål. Mere havde Arsenal ikke at komme med i første halvleg.

Mens det stod stille til hos Kasper Schmeichel, så havde Arsenals keeper Bernd Leno en del mere at se til. Leicesters formstærke offensiv fik flere gange gjort opmærksom på sig selv, og Premier League-topscorer Jamie Vardy manglede kun at få foden på, før hjemmeholdet kunne være gået til pause med en føring.

Jamie Vardy kunne ikke omsætte Leicesters største chance i første halvleg til mål, da han ikke fik træf på bolden. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Der var fart over feltet i anden halvleg, hvor Wilfried Ndidi var rigtigt tæt på at bringe hjemmeholdet foran efter at have sendt et drøn på overliggeren ti meter fra mål. Det tætteste Arsenal kom på mål var en scoring af Pierre-Emerick Aubameyang, der blev annulleret for offside.

Med sejren kravler Leicester nu op på andenpladsen, mens Arsenal må se de otte point, der er op til Manchester City, som den hurtigste vej til top fire.

Kort inden kampen havde Chelsea med en 2-0-sejr mod Crystal Palace overtaget andenpladsen fra Manchester City, men der er dømt stoledans i toppen af Premier League, da Leicester vil skulle aflevere den fornemme plads igen, såfremt de forsvarende mestre tager point mod Liverpool søndag.

I London fik Tottenham 1-1 mod Sheffield United. Der var ingen spilletid til Christian Eriksen, som måtte se hele opgøret fra bænken.

