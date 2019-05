Skandale skæmmer stor finale: Arsenal-stjerne må blive hjemme

Så er det officielt.

Arsenal må undvære en af de helt store profiler, når de møder Chelsea i årets Europa League-finale. Men det er hverken skader eller karantæner, der volder Arsenal problemer.

I en længere meddelelse forklarer klubben, at armenske Henrikh Mkhitaryan ikke tager med til Baku i Aserbajdsjan, fordi der ikke er garanti for hans sikkerhed på grund af de politiske spændinger mellem Armenien og Aserbajdsjan.

- Vi har nøje undersøgt alle muligheder for, at Micki kunne blive en del af truppen, men efter at have diskuteret det med Micki og hans familie er vi i fællesskab nået frem til, at han ikke rejser med.

- Vi har skrevet til UEFA og udtrykt vores dybe bekymring over situationen. Micki har været en nøglespiller i vores vej til finalen, så det er et stort tab set fra holdets perspektiv.

- Vi er også meget triste over, at en spiller skal gå glip af en stor europæisk finale under disse omstændigheder, da det er noget, der sker meget sjældent i en fodboldspillers karriere, skriver klubben på sin hjemmeside.

Nogenlunde samme besked lyder fra hovedpersonen selv i et opslag på Instagram.

Europa League-finalen spilles på Baku Olympic Stadium i Aserbajdsjans hovedstad, og det er et stort problem for Henrikh Mkhitaryan, der flere gange tidligere er blevet hjemme fra udekampe i landet af frygt for sin sikkerhed.

I 2015 rejste midtbanespilleren ikke med Dortmund til en udekamp - ligesom han også blev hjemme i London, da Arsenal tidligere på sæsonen spillede mod Qarabag i Europa League.

Den diplomatiske luft mellem de to lande er iskold, fordi de ligger konflikt om Nagorno-Karabakh-regionen. Og som udgangspunkt lader Aserbajdsjan slet ikke armenske statsborgere rejse ind i landet.

Mkhitaryan har dog fået tilladelse til at rejse ind i landet, men Arsenal og spilleren selv har altså ikke været tilfredse med den garanti for sikkerhed, som UEFA og det nationale fodboldforbund har kunnet stille.

Europa League-finalen mellem Chelsea og Arsenal spilles 29. maj.

Henrikh Mkhitaryan deltog i semifinalen i Valencia, men kan blive forhindret i at være med i finalen. Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix

