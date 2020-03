Arsenals cheftræner testet positiv for coronavirus

Arsenals cheftræner, Mikel Arteta, er blevet ramt af coronavirus.

Det oplyser Premier League-klubben på sin hjemmeside torsdag aften.

Mens spanieren nu sættes i karantæne, så rammer det også klubbens spillere. Klubben oplyser således, at hele førsteholdstruppen ligeledes ventes at ende i karantæne, ligesom holdets træningscenter er blevet lukket ned.

Udmeldingen kommer, kort efter at Premier League torsdag aften meddelte, at weekendens kampe i den bedste engelske fodboldrække afvikles som normalt med tilskuere på lægterne.

Her skal Arsenal efter planen møde Brighton på udebane - hvis det går efter planen.

- Det er klart, at vi ikke er i stand til at spille visse kampe på de allerede fastlagte datoer. Vi vil holde fans, der har billetter til de kommende kampe, opdaterede med mere information så hurtigt som muligt, skriver klubben.

Arsenal vil nu samarbejde med ligaen, fodboldforbundet og de relevante klubber om en løsning angående de kommende kampe i Premier League og FA Cup'en, lyder det.

Premier League har som konsekvens af Arsenals udmelding trukket nødbremsen og indkaldt klubberne til et hastemøde fredag for at diskutere de kommende kampe, oplyser Premier League på sin hjemmeside.

