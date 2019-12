Arsenals store sats: Mikel Arteta er ny manager

Køb adgang til at se VM for klubhold med Liverpool lige her!

Mikel Arteta skal genrejse Arsenal som ny manager.

Det meddeler klubben på sin officielle hjemmeside og Twitter, hvor det også fremgår, at spanieren har fået en kontrakt, der gælder frem til sommeren 2023.

Og det glæder hovedpersonen sig naturligvis over.

- Det er en kæmpe ære. Arsenal er en af de største klubber i verden. Vi er nødt til at kunne konkurrere om de største trofæer, og det er blevet gjort meget klart for mig i mine samtaler med Stan og Josh Kroenke og den øverste ledelse i klubben, siger Mikel Arteta ifølge pressemeddelelsen.

- Vi ved allesammen, at der er meget arbejde at gøre for at opnå det, men jeg er sikker på, at vi kan gøre det.

- Jeg er realistisk nok til at vide, at det ikke sker over natten, men det nuværende hold har masser af talent, og der er masser af unge spillere på vej gennem akademiet, tilføjer han.

Ingen erfaring som chef

Arteta stoppede fodboldkarrieren i 2016 efter fem år hos netop Arsenal og blev derefter assistent for landsmanden Pep Guardiola i Manchester City.

Den tidligere Arsenal-anfører har dermed meget lidt erfaring som træner og ingen af slagsen som den ledende skikkelse. Det er nærmest uset i en klub af Arsenals størrelse.

Han erstatter en anden tidligere Arsenal-spiller, Fredrik Ljungberg, som har haft tøjlerne midlertidigt, efter Unai Emery blev sat fra bestillingen i slutningen af november.

Arteta var angiveligt også i spil i 2018, da Unai Emery erstattede Arsene Wenger, men dengang blokerede folk fra bestyrelsen ansættelsen af den tidligere anfører.

Denne gang var det anderledes.

- Vi mødtes med flere topklassekandidater, og Mikel fremstod for os alle som den perfekte for os. Mikel forstår Arsenal Football Club, og hvad klubben betyder for vores fans rundtom i verden, siger klubbens fodboldchef, Raul Sanllehi.

- Vi ser frem til, at han kommer i gang med arbejdet og får det bedste ud af vores trup i bestræbelserne på at få sæsonen tilbage på rette spor, lyder det.

Arsenal har fået en skuffende start på sæsonen, hvor man aktuelt er nummer ti i Premier League med 22 point i 17 kampe. Arteta får debut lørdag eftermiddag, når Arsenal tørner sammen med Everton i Premier League.

DBU får ny direktør

Se også: Norge gik amok - nu er han i København

Nye tider for Fuglsang: Anderledes plan

Kæmpe transfer-overblik: Sådan skal FC København handle