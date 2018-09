Horsens-talent på prøve i Southampton

Den engelske Premier League-klub har allerede danskerne Pierre Emile-Højbjerg og Jannik Vestergaard i førsteholdstruppen, og nu bliver der også spejdet efter dansk islæt til ungdomsrækkerne.

AC Horsens U15-spiller Jeppe Kjær har således været på et kort prøveophold i det engelske, hvor han både har trænet med klubbens U16- og U18-mandskab samt spillet en træningskamp for U16-holdet mod Arsenal.

Det oplyser AC Horsens på klubbens hjemmeside:

- Jeppe er et rigtig stort talent, som har fortjent at få en stor oplevelse som den her inspirations- og oplevelsestur til Southampton. Vi tror meget på Jeppe, og vi ser det her som en del af hans udviklingsproces, for det er med til at udfordre ham på det mentale og fodboldmæssige plan, siger Claus Troelsen, der er talentchef i AC Horsens.

Jeppe Kjær beskrives som en offensivspiller, der kan spille på flere positioner, men som trives bedst på 10'er-positionen bag angriberen.

