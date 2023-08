Aston Villa-stjerne skal opereres efter skræk-skade

Der har været en ond forbandelse over fodboldstjernernes knæ i starten af 23/24-sæsonen.

Først var det Argentinos Juniors-spilleren Luciano Sánchez, der fik en traumatisk knæluksation, hvilket næsten svarer til en adskillelse af skinnebenet og lægbenet. Så er det forreste og det bagerste korsbånd revet over.

Hernæst gik det i den grad ud over Real Madrid, hvor både Thibaut Courtois, Eder Militao og nyindkøbte Arda Guler, der alle tre skal eller er blevet opereret for knæskader.

Og nu står det også klart, at Aston Villas Tyrone Mings skal en tur på operationsbordet, efter han vred om på sit ene knæ i kampen mod Newcastle lørdag aften.

Det bekræfter klubben på sin hjemmeside.

'Aston Villa kan bekræfte, at Tyrine Mings har pådraget sig en alvorlig knæskade.'

'Forsvarsspilleren har fået foretaget scanninger, og det viser sig, at han skal gennemgå en operation, før han står over for en lang genoptræningsperiode,' skriver klubben.

Foto: Scott Heppell/Ritzau Scanpix

Foto: Scott Heppell/Ritzau Scanpix

Den 30-årige brite var i en løbeduel med Newcastles Alexander Isak om bolden, og da svenskeren gav Mings et skulderskub, mistede han balancen og vred derefter grimt om på knæet.

Forsvarsspilleren lå og skreg i smerte og var i tårer, da han blev båret fra banen.

Ud over skræk-skaden til Mings tabte Aston Villa også kampen med hele 1-5, så det var ikke nogen god dag på kontoret for 'The Villans'.

