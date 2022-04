Astronomisk milliardbeløb: Her er ønskelisten

Manchester United giver Erik ten Hag næsten to milliarder kroner til at sikre fire nøgleindkøb til sommer

1,8 milliarder kroner ...

Så astronomisk et beløb får den nyudnævnte Manchester United-chef, Erik ten Hag, at købe spillere for til den nye sæson.

Den transfersum nævner flere britiske medier, heriblandt The Mirror.

For de penge skulle Harry Kane (Tottenham) og Declan Rice (West Ham) være øverst på ønskelisten i Manchester United, og så får 1,8 milliarder kroner hurtigt ben at gå på.

Med det transferbudget er der bestemt også plads til at give nogle astronomiske lønninger. Se de bedst betalte fodboldstjerner her (+).

Darwin Nunes (Benfica) og Ruben Neves (Wolves) skulle også optræde på listen over nøgletransfers, og selvom 1,8 milliarder kroner næppe rækker til alle fire ønskespillere, så frygt ej, United-fans.

Det bliver næppe billigt at vriste Harry Kane (billedet) fra Daniel Levy i Tottenham. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Der er nemlig masser af vraggods i den nuværende trup. Også af den dyre slags.

The Mirror skriver videre, at United ikke vil få besvær med at sælge seks spillere til fornuftige penge.

Det drejer sig om Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly, Phil Jones, Alex Telles, Anthony Martial og Marcus Rashford.

Dertil kommer seks spillere med kontraktudløb.

Den franske verdensstjerne Paul Pogba har ikke været sin løn værd denne sæson. Foto: Craig Brough/Ritzau Scanpix

Paul Pogba, Nemanja Matic, Jesse Lingard, Edinson Cavani, Juan Mata og Lee Grant forventes alle at indkassere deres sidste og mere eller mindre tunge løncheck i juni.

Der kommer altså til at ske masser af forandringer i Manchester United til sommer. Men det skader næppe ...

