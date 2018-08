Av for den, Mourinho: United i chok-nederlag

Manchester City, Chelsea og Tottenham har alle maksimumpoint efter to kampe i den engelske Premier League. Det har Manchester United ikke.

For anden sæson i træk tabte José Mourinhos mandskab søndag udekampen mod opkomlingen Brighton FC.

Denne gang med 2-3.

United-forsvaret så skidt ud ved flere af scoringerne, og spillet frem ad banen efterlod ligesom sammenhængskraften og ansvarsfordelingen en del tilbage at ønske.

Især da Brighton scorede sine tre mål til pauseføring 3-1. United reducerede til 2-3 i overtiden.

Gæsterne fra Manchester lagde let tilbagetrukne fra land, men kunne have fået en drømmestart for anden kamp i træk, da store Romelu Lukaku efter ti minutter fik en stor chance - og sparkede forbi mål.

Men derfra gik det meste galt for Manchester United.

Glenn Murray, som scorede 12 mål i ligaen i den seneste sæson, vippede elegant Brighton på 1-0 med ydersiden af foden efter 25 minutter.

Blot to minutter senere gjorde forsvarer Shane Duffy det til 2-0, da han sparkede en retur i nettet fra kanten af det lille felt, efter bolden i første omgang var passeret hele vejen igennem det.

Manchester United-forsvaret osede af passivitet.

Endnu en gang måtte Mourinho og co. rejse hjem fra Brighton uden point på kontoen. Foto: Alastair Grant/AP

Efter 33 minutter headede Lukaku et afrettet langskud fra venstreback Luke Shaw ind til 1-2, men United-glæden varede kun kort.

Et minut før pausen scorede Pascal Groß på straffespark via målmand David De Geas ben.

Midterforsvarer Eric Bailly begik forseelsen med en oversatset tackling på netop Gross, som ellers var på vej væk fra mål efter en dårlig førsteberøring på den frispilning, han fik som prikken over i'et efter en bolderobring på midten af banen.

I pausen flåede José Mourinho Andreas Pereira og Juan Mata ud til fordel for Jesse Lingard og Marcus Rashford. Men heller ikke da Marouane Fellaini afløste Anthony Martial efter 59 minutter, ændrede kampbilledet sig væsentligt.

Brighton forsvarede sig godt, kæmpede og jagtede bolden over hele banen.

En stor redning måtte Brighton-keeper Mathew Ryan først diske op med et kvarter før tid på et langskud fra Paul Pogba.

Og fra tribunerne lød det til sidst: - Kan vi ikke spille mod jer hver uge?

De tilråb blev tavse, da Paul Pogba reducerede på straffespark fire minutter inde i overtiden.

Brighton rykkede op i Premier League før sæsonen 2017/18, og holdet fra sydkysten vandt i den hjemmekampen mod Manchester United med 1-0.

Fire gange i den forgangne sæson scorede Brighton tre mål eller flere i en kamp. Men kun én gang, mod Swansea, scorede Chris Hughtons mandskab tre gange i en halvleg.

I næste spillerunde får Manchester United besøg af Tottenham.

