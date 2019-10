Avis: Fik blåt øje af Eriksen

ifølge engelske medier var det Christian Eriksen, der kom til at give Jan Vertonghen det blå øje, der satte gang i utroskabsrygte

Da Jan Vertonghen mødte op til Tottenhams Premier League-kamp mod Newcastle 25. august, kunne den belgiske forsvarsprofil fremvise et flot blåt øje.

Dengang var det belgierens plads på bænken, der stjal fokus, men siden kom det blå øje til at spille en hovedrolle i et bizart rygte om, at den gifte forsvarsspiller angiveligt havde haft en affære med Christian Eriksens kæreste, Sabrina Kvist Jensen.

Jan Vertonghen fik en på øjet af Christian Eriksen. Foto: Ritzau Scanpix.

En affære, der angiveligt gjorde Harry Kane så edderspændt rasende, at han skulle have stukket Vertonghen det famøse sæbeøje, og i øvrigt skulle have sprængt sammenholdet i Tottenhams omklædningsrum i tusind stykker.

Problemet er bare, at den historie er lige så langt fra virkeligheden, som Eriksen og Spurs var fra sejren mod Bayern München tirsdag aften.

Onsdag blandede Christian Eriksen sig selv i sagen, da han i et tweet blot skrev 'Bullshit' med henvisning til kontoen Casual State of Mind, der meget ivrigt havde delt rygtet.

Siden har Casual State of Mind fjernet sine opslag, men ifølge engelske Daily Mirror er det faktisk Eriksen, der er skyld i Jan Vertonghens blå øje.

Det var dette blå øje, der satte gang i rygtelavinen.

Det har bare slet ingenting at gøre med udenoms-ægteskabelige eskapader, men stammer fra et uskyldigt uheld på Tottenhams træningsanlæg.

Men i en periode, hvor Tottenham storskuffer, bliver der ledt med lys og lygte efter årsager, og her er utroskab tilsynedeladende lettere at tro på end en trup, hvor lidt for mange er langt fra fordums styrke.

