Avis: Hæver bud til 1,3 mia for Kane

Manchester City er meget interesserede i at tilknytte Harry Kane denne sommer, og de er efter sigende klar til at byde mere end en milliard danske kroner for den engelske superangriber.

Pep Guardiola og kompagni er nemlig klar til at slippe godt 150 millioner pund i en eventuel handel, og det svarer til lige godt 1,3 milliarder danske kroner. Det skriver normalt velinformerede The Guardian.

Først vil Manchester City dog have en indikation fra Tottenham om, at en transfer er mulig.

Harry Kane kan være på vej til Manchester City. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Tidligere har Tottenham nemlig afvist et bud på godt 100 millioner pund, svarende til 870 millioner danske kroner, fra de forsvarende engelske mestre.

Det er en ingen hemmelighed, at Manchester City har haft et godt øje til den målfarlige stjerne hele sommeren. For nylig siden bekræftede manager Pep Guardiola sågar også, at de var interesserede i Harry Kane:

- Harry er enestående, og vi er interesserede i ham, men hvis Tottenham ikke vil forhandle, er der ikke mere at sige, sagde Pep Guardiola ifølge The Guardian for godt en uge siden.

Såfremt Harry Kane bliver solgt for 1,3 milliarder kroner, vil han blive den tredjedyreste fodboldspiller nogensinde. PSG betalte således mere for, da de hentede Neymar fra FC Barcelona og Kylian Mbappe fra AS Monaco.

Manchester-klubben har allerede hentet Jack Grealish fra Aston Villa denne sommer.