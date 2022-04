Avis: Han chokerede United-ledelsen

Det er efterhånden en offentlig hemmelighed, at Erik ten Hag bliver Manchester Uniteds næste cheftræner. Tidligere på ugen kunne adskillige medier skrive, at hollænderen er så godt som på plads på Old Trafford.

Og i forbindelse med interview-processen imponerede Erik ten Hag tilsyneladende i stor stil med sin ærlighed. Ja, faktisk så meget at han efterlod Manchester United-direktører i chok, skriver The Sun.

Ifølge avisen fløj Darren Fletcher og John Murtough, der er henholdsvis teknisk direktør og fobdbolddirektør i Manchester United, til Amsterdam for at holde møder med den succesfulde Ajax-træner sidste måned.

Her holdt Erik ten Hag ikke igen med at udpege de problemer, Manchester United har haft i de seneste år. Især kritiserede han klubbens infrastruktur, hvad angår scouting og rekruttering, lyder det.

Ajax-træneren gav efter sigende også udtryk for, at strukturen i klubben skulle ændres, og at han ikke skulle have en managerrolle, som Louis van Gaal og Jose Mourinho havde i klubben.

I sidste ende var Darren Fletcher og John Murtough “chokerede” over Erik ten Hags direkte og ærlige vurdering af klubbens tilstand, men da det første chok havde lagt sig, efterlod det dem også “imponerede”, skriver The Sun.

Det ventes, at 52-årige Erik ten Hag overtager jobbet i Manchester United til næste sæson. I øjeblikket er Ralf Rangnick vikarierende cheftræner, men efter sommerferien vil han rykkes over i en konsulentrolle.