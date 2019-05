Avis: Lössl forhandler med engelsk traditionsklub

To år med masser af spilletid i Premier League er slut for Jonas Lössl, og fremover kan der vente målmanden en decideret reservetjans.

Han er blevet fritstillet i Huddersfield, men det lader til, at han fortsætter karrieren i Premier League.

Ifølge Daily Mail har han forhandlet med Everton, hvor han er udset til at være reserve for Jordan Pickford.

Everton betalte en stor sum for den engelske landsholdsmålmand for to år siden, og han har sidenhen været det klare førstevalg mellem stængerne for Premier League-klubben.

Jonas Lössl, der er fyldt 30 år, er tidligere blevet sat i forbindelse med et par franske klubber, men nu ser det ud til, at han kan blive boende i England, men selvom han tager et skridt op klubmæssigt, vil han sandsynligvis få svært ved at spille sig på holdet.

