Avis: På vej til United

En lang og flot fodboldkarriere ser ud til at være slut efter denne sæson for Darren Fletchers vedkommende. Dog er hans karriere i fodboldverdenen næppe forbi.

Den 35-årige skotte har allerede taget flere trænerkurser, og han er sågar blevet nævnt som et emne til jobbet som skotsk landstræner, men Manchester United står muligvis også kar med et job til midtbanespilleren.

Ifølge The Daily Telegraph overvejer den engelske storklub i øjeblikket, om Darren Fletcher skal have en rolle i klubbens rekrutteringsafdeling, der har fået en gedigen overhaling i løbet af det seneste stykke tid.

Manchester United går meget ind for at tilknytte folk, der kender til klubben og dens filosofier, og det gør Darren Fletcher efter mere end 10 år på klubbens førstehold, hvor han var med til at vinde flere engelske mesterskaber og Champions League.

Han er derudover også den skotte, der har fået tredjeflest kampe på landsholdet - kun overgået af Kenny Dalglish og Jim Leighton.

