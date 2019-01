Avis: Premier League-spiller sniffede kokain til julefest

Ifølge flere engelske medier blev en unavngiven engelsk Premier League-spiller smidt ud fra en natklub kort før jul efter at have sniffet kokain

Den engelske tabloidavis The Sun har fået samtlige engelske medier og det engelske fodboldforbund (FA) op på lakridserne.

Fredag skriver avisen, at en engelsk landsholdsspiller fra en Premier League-klub sniffede kokain til en julefest, inden han blev sendt hjem i en taxa af sin manager. Historien har fået fodboldforbundet til at indlede en undersøgelse.

Episoden skulle være sket i forbindelse med en fest efter en udekamp kort før jul, hvor den unavngivne spillers manager blot troede, at spilleren var for fuld og derfor sendte ham hjem.

Ifølge avisens kilder var det ikke en officiel julefest, men mange spillere og manageren var altså til stede til arrangementet, hvor de fik 'et par drinks', som det formuleres.

The Sun skriver, at spilleren var blevet dopingtestet dagen før, så han følte sig ganske sikker på, at det var risikofrit at tage stoffet.

Avisen citerer en insiderkilde fra spillerens klub, som angiveligt har haft en mindre god sæson indtil nu.

- Der har været oprør i omklædningsrummet hele sæsonen, og det her har ikke gjort det bedre, citeres kilden for.

Spilleren skulle angiveligt være gået på toilettet for at ordne sit forehavende, men blev opdaget af en holdkammerat fra Premier League-klubben. Episoden har derfor også skabt ballade internt i klubben.

Og altså også hos FA, der uden at ville kommentere specifikke rygter har givet følgende kommentar via en talsmand:

- Vi opfordrer alle med viden omkring brud på dopingreglerne i fodbold til at indrapportere det til FA eller UK Anti-Doping (UKAD).

- Selv om tilfælde med doping i engelsk fodbold er meget sjældne, så har det høj prioritet for FA, at man finder og straffer alle, som tager præstationsfremmende stoffer, udtaler en talsmand for FA ifølge Sky Sports.

Ifølge Sky Sport testede UKAD i den seneste sæson 5128 fodboldspillere.

Seks spillere leverede positive prøver, der var baseret på narkotiske stoffer som eksempelvis marihuana og cannabis. Ingen af navnene på de seks spillere blev offentliggjort.

