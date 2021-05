Avis: Storklub fører kampen om dansk stjerne

Sidste sommer skiftede Pierre Emile-Højbjerg til Tottenham, og denne sommer kan han få selskab i Premier League-klubben af en landsmand.

Ifølge Telegraph fører Tottenham an i jagten på danske Joachim Andersen. Den engelske avis beskriver således, at Spurser i 'pole position' i forhold til at hente den 24-årige forsvarsspiller.

Joachim Andersen har i denne sæson haft stor personlig succes i Premier League, hvor han har imponeret og båret anførerbåndet som lejesvend hos hos Fulham.

Med et nederlag mandag aften er det imidlertid blevet klart, at Fulham skal en tur ned i den næstbedste engelske række, og af den grund ventes det ikke, at Andersen fortsætter i klubben.

I stedet skal han i første omgang tilbage til Lyon, men den franske storklub kan meget vel sælge danskeren videre denne sommer.

Der har været flere rygter om, at storklubber som Manchester United, Chelsea, Tottenham og Leicester er ude efter Joachim Andersen, og ifølge Telegraph er Tottenham altså lige nu et godt bud på danskerens næste arbejdsgiver. De skriver dog også om interesse fra Arsenal.

24-årige Joachim Andersen ventes at koste i omegnen af 170 millioner kroner.

Tottenham er aktuelt nummer syv i Premier League, og foruden forsvarsforstærkninger er de på udkig efter en ny cheftræner. De fyrede i april Jose Mourinho, og siden har Ryan Mason været vikarierende cheftræner.

Her er Lotto-rækkerne, du IKKE skal spille (+)