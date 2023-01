Avis: United taler med tidligere Superliga-bomber

Wout Weghorst ligner manden, der skal lukke Manchester Uniteds hul i angrebet efter Cristiano Ronaldos farvel, men det betyder ikke, at klubben ikke afsøger andre muligheder.

En af disse er angiveligt den tidligere Superliga-målmager Paul Onuachu.

Her skriver det franske medie Jeunesfooteux, at den tårnhøje angriber er en spiller, som Manchester United har vist interesse for her i januar, og det er mere end bare et obskurt rygte, mener Herning Folkeblad at vide.

Den danske avis kan nemlig konstatere, at der eksisterer kontakt mellem Onuachus agent og den engelske storklub. Det skriver de på baggrund af kilder tæt på Onuachu-lejren.

Skulle et skifte blive en realitet, markerer det en flot karriereudvikling for nigerianeren. I 2019 skiftede han fra FC Midtjylland til KRC Genk, som han har banket mål i kassen for. 83 gange har han fået netmaskerne til at blafre i 130 kampe, og i denne sæson har han ligeledes været brandvarm.

Typemæssigt lader det samtidig til, at han kan bringes i spil som et Manchester United-emne, med tanke på at de angiveligt går benhårdt efter Wout Weghorst, der også er en høj og fysisk stærk angriber.

Paul Onuachu nåede at score 74 gange i FC Midtjylland.