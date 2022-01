Avis: Vil hente vraget kaptajn

En af Storbritanniens største aviser skriver, at rigmandsklubben Newcastle United angiveligt vil hente udskældte Pierre-Emerick Aubameyang på en lejeaftale

Newcastle United svømmer i britiske pund, og Arsenal har flået anførerbindet af Pierre-Emerick Aubameyang, der hverken er på grønsværen, bænken eller i spillertruppen i London i øjeblikket.

Derfor kædes den udskældte angriber nu sammen med den nordengelske klub, der er ejet af stenrige saudiarabere.

Den britiske avis Daily Mirror skriver, at traditionsklubben vil hente den gabonesisk-franske angriber på en lejeaftale frem til sommeren 2022 med mulighed for at gøre aftalen permanent.

Prisen lyder på 20 millioner pund - svarende til godt og vel 177 millioner kroner.

Nedrykningstruede Newcastle har den store pengepum fremme ved igangværende transfervindue, hvor stjerner som Kieran Trippier, Georginio Wijnaldum og nu altså Pierre-Emerick Aubameyang er rygtet til havnebyen i Nordengland.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Aubameyang har huen på - han er nemlig ude i kulden i London. Foto: Phil Noble/Reuters/Ritzau Scanpix

Sidstnævntes dage ser ud til at være talte i Arsenal, efter den 32-årige frontfigur fik frataget anførerbindet af cheftræner Mikel Arteta sidste måned. Det skete som følge af disciplinære problemer.

Flere engelske medier mener, at Aubameyang kom sent hjem fra udlandet - derfor har han ikke været i aktion på grønsværen på Emirates Stadium i snart en måned.

Newcastle - der er 100 procent ejet af det saudiarabiske konsortium Public Investment Fund - har angriberen højt på ønskelisten, og man håber på, at den udskældte fodboldspiller vil skrive under på en aftale.

'Magpies' med nyerhvervelsen Eddie Howe i spidsen ligger andensidst i Premier League og har blot vundet én kamp.

