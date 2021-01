Bag kæmpe-hit: Legende er død

Gerry Marsden, der er stemmen bag en af de mest ikoniske fodboldsange nogensinde, 'You’ll Never Walk Alone', er død efter kort tids sygdom

Det fremkalder kuldegysninger hos de fleste, også dem der ikke holder med Liverpool, når 'You’ll Never Walk Alone' brager igennem på et fyldt Anfield.

Gerry Marsden, der har sunget den populære sang, er død i en alder af 78 år. Han gik bort efter kort tids sygdom, skriver Liverpool Echo.

'Det er med et meget tungt hjerte efter at have talt med familien, at jeg er nødt til at fortælle, at legendariske Gerry Marsden MBE efter kort tids sygdom med en infektion i sit hjerte desværre er gået bort,' skriver ven og radiovært Pete Price på Twitter.

'You’ll Never Walk Alone' har utallige gange båret Liverpool-spillerne frem på Anfield. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Gerry Marsden var en del af bandet 'Gerry and the Pacemakers', der var aktive i 50'erne og 60'erne.

Han var forsanger og guitarist i bandet, som udgav 'You’ll Never Walk Alone' i 1963.

Under coronanedlukningen i marts og april strøg sangen tilbage på hitlisterne i England, hvor mange ikke ville føle, at de sad alene derhjemme.

Afspilninger steg med 150 procent.

'You’ll Never Walk Alone' er oprindeligt skrevet af Richard Rodgers og Oscar Hammerstein til musicalen 'Carousel' i 1945. Herefter indspillede flere kendte kunstere deres version af sangen - bl.a. Elvis Presley, Frank Sinatra og også Gerry Marsden.

Første tv-optagelse, hvor sangen blev sunget på tribunen, er ved FA Cup-finalen i 1965, da Liverpool vandt 2-1 over Leeds.

Liverpool FC hylder Marsden på Twitter.

'Gerrys stemme ledsagede vores største nætter. Hans hymne bandt spillere, staben og fans over hele verden sammen og hjalp med at skabe noget helt specielt'

'You’ll Never Walk Alone'

