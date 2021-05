Bale-agent i skarpt angreb på Mourinho

Gareth Bales agent sammenligner det at spille for José Mourinho med at gå i krig med Julius Cæsar i 2021

Kærligheden mellem Gareth Bale og José Mourinho nåede aldrig at blomstre i Tottenham, inden portugiseren fik silkesnoren for snart en måned siden.

Men hvor Bale hidtil har udtalt sig nogenlunde diplomatisk om sit forhold til Mourinho, så kommer hans agent, Jonathan Barnett, nu med et opsigtsvækkende indspark.

Barnett lader således til at være enig med de kritikere, der mener at José Mourinho har toppet, og at hans arbejdsmetoder er gammeldags.

Nyhedsbureauet AP's sportskanal, SNTV, spurgte agenten, om man kan give Mourinho skylden for Bales skuffende sæson i Nordlondon.

- Det vil jeg ikke gøre. Han er en meget succesfuld træner... Men Julius Cæsar var også rigtig god, men jeg tror ikke, han ville være rigtig god i hæren nu, lød den slet skjulte hentydning.

Gareth Bale og José Mourinho kom aldrig rigtig på bølgelængde i Tottenham. Foto: Rui Vieira/Ritzau Scanpix

Jonathan Barnett uddybede dog kritikken en anelse.

- Som jeg sagde til Spurs i starten. Hvis I lader ham spille og stoler på ham. Lader ham spille sit eget spil og ikke beder ham om at gøre dit og dat. Behandl ham som Messi eller Ronaldo - jeg siger ikke, han er lige så god - så skal I se.

- Det er bevist, at hver gang, han bliver håndteret på den måde, så går han ud og scorer en masse mål. Han er verdensklasse. Så det var den største fejltagelse - jeg giver ikke skylden til nogen, lyder de store ord fra agenten, som påfaldende nok skal i gang med at finde en løsning for sin klient til næste sæson.

Gareth Bale brugte det meste af sin tid på bænken under José Mourinhos ledelse. Foto: Rui Vieira/Ritzau Scanpix

Hans kontrakt med Real Madrid løber frem til sommeren 2022, og det er endnu uvist, om Tottenham og Gareth Bale er interesserede i at forlænge lejeopholdet.

En sæson hos den spanske kongeklub virker dog usandsynlig, så længe Zinedine Zidane er træner.

Gareth Bale har startet samtlige Premier League-kampe, siden vikaren Ryan Mason overtog magten. I de tre kampe er det blevet til fire scoringer, mens sæsontotalen lyder på ni mål i 17 Premier League-kampe.