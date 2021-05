Bales hattrick holder liv i Tottenhams spinkle CL-håb

Gareth Bale har fået lunkne anmeldelser, siden han i september vendte tilbage til Tottenham på en lejeaftale.

Men søndag var waliseren helt på toppen og farlig som i sine bedste dage, da Tottenham slog bundproppen Sheffield United med 4-0 i Premier League.

Bale lavede sit holds tre første mål og blev en slags matchvinder på en aften, hvor holdet fra London ikke havde de store problemer med at hente de tre forventede point.

Pointene betyder, at Tottenham holder liv i et spinkelt håb om at klemme sig ind i top-4, der giver adgang til Champions League i næste sæson.

Samtidig kan managervikaren Ryan Mason glæde sig over sin anden ligasejr i lige så mange forsøg, siden han afløste fyrede José Mourinho i chefstolen.

Tottenham dominerede tungt, og kun i kampens indledning lignede de for længst nedrykkede gæster en trussel for hjemmeholdets forsvar.

Men meget af Sheffield Uniteds i forvejen sønderskudte modstandskraft forsvandt, da Bale bragte Tottenham i front ni minutter før pausen.

Serge Aurier fandt angriberen med en fin aflevering hen over gæsternes forsvar, og med en lang tå vippede waliseren bolden forbi Aaron Ramsdale i målet.

Efter en times spil var Bale på pletten igen, da han alene med Ramsdale tordnede kuglen utageligt i nettet.

Og otte minutter senere fuldendte han sin store aften ved at score sit og Tottenhams tredje mål med et fladt spark.

Velspillende Son Heung-min sørgede for, at det ikke endte som et rent onemanshow af lejespilleren fra Real Madrid.

13 minutter før tid bankede sydkoreaneren Tottenhams fjerde mål i kassen med et præcist skud fra kanten af feltet.

Tottenham rykker med sejren op på femtepladsen i tabellen. Der er fem point op til Chelsea på fjerdepladsen og fire kampe tilbage af sæsonen.