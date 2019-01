Ballade-Balotelli på vej retur til Premier League

- Hvis jeg stadig var spiller, så ville jeg klaske ham op ad væggen eller lade ham hænge fra en frakkeknage, men jeg er ikke længere spiller, og jeg vil ikke sige noget, som jeg kommer til at fortryde senere. Jeg prøver at være konstruktiv i mine meldinger til ham.

Citatet kommer fra Patrick Vieira, som er træner for den notoriske ballademager og målskytte Mario Balotelli i Nice.

Førstnævnte har bevilget sidstnævnte nogle dage til at finde sig en ny klub, fordi parterne tilsyneladende ikke er i nærheden af at blive enige om en fælles fremtid efter to et halvt års samarbejde.

Og meget tyder ifølge engelske medier på, at den italienske forward vender tilbage til Premier League, hvor han tidligere har spillet for Liverpool og Manchester City.

Den tidligere Liverpool-manager Rafael Benitez mangler således slagkraft i sin forreste linje hos Newcastle, og derfor ligner det en løsning for både ham og Balotelli.

Det citerer Daily Mirror avisens italienske kilder for at oplyse.

- Jeg har givet ham nogle ekstra dage til at tænke over fremtiden og hvad, han vil. Han har kontrakt her, og alt er muligt, hvis vi kan komme til enighed, siger Vieira.

Balotelli, der har et halvt år tilbage af sin kontrakt, vakte senest opmærksomhed med en ordentlig sviner til sine holdkammerater i Nice:

Andre spillere, hvis kontrakter udløber snart Filipe Luis – Atletico Madrid Mario Balotelli – Nice David Luiz – Chelsea Juan Mata – Manchester United Mousa Dembele – Tottenham Petr Cech – Arsenal Overscoringer og kæmpehandler: Her er Superligaens 13 bedste nyindkøb Vincent Kompany – Manchester City Olivier Giroud – Chelsea Dani Alves – PSG Chris Smalling – Manchester United Antonio Valencia – Manchester United Franck Ribery – Bayern München Nacho Monreal – Arsenal Daniel Strurridge – Liverpool Gary Cahill – Chelsea Fra knægt til Konge: Hjembyen revner af stolthed Juanfran – Atletico Madrid Pablo Zabaleta – West Ham Arjen Robben – Bayern München Santi Cazorla – Villarreal Aaron Ramsey – Arsenal Andrea Barzagli – Juventus Adrien Rabiot – PSG Fernando Torres – Sagan Tosu Yaya Toure – Olympiacos Phil Jones – Manchester United Ashley Young – Manchester United Ander Herrera – Manchester United Andreas Pereira – Manchester United Leighton Baines – Everton Michel Vorm – Tottenham Superligaens åbenbaring helt privat: Kæresten, fodboldfaren og skøjtehemmeligheden Danny Welbeck – Arsenal Ravel Morrison – Lazio Pepe – Allerede løst fra kontrakt i Besiktas Mohamed Diame – Newcastle Wes Morgan – Leicester Jakub Blaszczykowski – Wolfsburg Fernando Llorente – Tottenham Willy Caballero – Chelsea Stephan Lichtsteiner – Arsenal Ezequiel Lavezzi – Hebei China Made Yacine Brahimi – Porto Alex Teixeira – Jiangsu James Milner – Liverpool David Ospina – Napoli Har du mod på at udforske endnu flere spillere, hvis kontrakter snart udløber, kan du trykke her. Vis mere Luk

