Ballade i United: Stjerne nægter at spille

Det er muligt for Premier League-klubberne at have ni spillere på bænken, men Manchester United havde kun otte af slagsen, da man lørdag aften spillede 2-2 med Aston Villa.

Anthony Martial nægtede nemlig at spille kampen.

Det fortæller cheftræner Ralf Rangnick på pressemødet efter kampen og siger, at han ellers gerne ville have haft den franske kantspiller med.

- Han ønskede ikke at være med i truppen. Normalt ville han have været med i truppen, men det ville han ikke, og det er grunden til, at han ikke rejste med os i går, lyder det fra den tyske træner.

Anthony Martial fik ikke meget spilletid under slutningen af Ole Gunnar Solskjærs tid i klubben, og han har heller ikke fået chancen af Ralf Rangnick.

For en måneds tid siden sagde hans agent af den grund, at Martial ønsker at skifte klub i indeværende transfervindue. Interessen for ham er dog tilsyneladende ikke særlig stor.

