Bandt sig til stolpe: - Jeg var rædselsslagen

Tilskuerne på Goodison Park fik mere end en fodboldkamp for pengene torsdag aften.

Kort inde i anden halvleg i opgøret mellem Everton og Newcastle stod det klart, at en tilskuer havde bundet sig fast til den ene målstolpe på hjemmeholdets banehalvdel med en strips om halsen.

Iført en orange t-shirt med budskabet: 'Just Stop Oil' stod han bomstille i cirka fem minutter, før han blev skåret fri og eskorteret væk fra grønsværen.

Nogle timer senere gav han sig til kende på Twitter og præsenterede sig om Louis McKechnie, der repræsenterer en protestgruppe af samme navn som på t-shirten.

Videoen er optaget inden kampen og sat sammen med klip fra selve optrinnet.

- Jeg er på vej ind for at afbryde en fodboldkamp, og jeg er rædselsslagen, siger han.

- Men jeg mener, at så mange mennesker som muligt er nødt til at vide, hvad en potentiel fremtid indebærer, siger han.

Han fortsætter talestrømmen og opfordrer folk til at tilslutte sig bevægelsen mod yderligere udvinding af olie og gas.

Gruppens hjemmeside er i skrivende stund nede, men ifølge Ritzau er 'Just Stop Oil' en koalition af grupper, der samarbejder for at sikre, at den britiske regering forpligter sig til at standse produktionen af nye fossile brændstoffer.

Artiklen fortsætter under billedet..

Sådan så det ud, da manden bandt sig til stolpen. Foto: LEE SMITH/Ritzau Scanpix

Arresteret

Merseyside-politiet, der er ansvarlig for området, bekræftede efterfølgende, at den 21-årige mand var blevet arresteret.

Det samme gjaldt en anden mand på 39 år, som også kortvarigt tiltvang sig adgang ind på banen.

Episoden førte til, at opgøret mellem de to Premier League-klubber blev afbrudt ved stillingen 0-0, men den blev siden genoptaget.

Dybt inde i de mange tillægsminutter scorede Alex Iwobi, og Everton hentede en 1-0-sejr til stor forløsning for hjemmeholdet, og gæsternes manager Eddie Howe vil ikke afvise, at tilskuerepisoden havde betydning for Newcastles anden halvleg.

- Jeg har aldrig set noget lignende. I starten var jeg slet ikke klar over, hvad der skete. Det forsinkede kampen en hel del.

- Jeg vil ikke bruge det som en undskyldning (for nederlaget, red.), men jeg ved ikke, om det påvirkede os, for vi var bestemt ikke det samme hold i anden halvleg, sagde Howe ifølge Sky Sports.

Artiklen fortsætter under billedet..

Torsdagens protest kommer efter en lignende episode under Arsenal-Liverpool-kampen på Emirates onsdag, hvor en anden demonstrant fra samme gruppe bandt sig fast til en stolpe.

Sejren var Evertons første i tre kampe, og målet betød så meget, at Everton-manager - Frank Lampard - brækkede hånden, da han jublede.