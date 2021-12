Bankede på døren klokken 8.30

Thomas Tuchel afslørede inden søndagens opgør mod Wolves, at Chelsea havde forsøgt at få kampen udskudt.

Som så mange af de andre Premier League-klubber kæmper Chelsea med Covid-19, og ikke mange timer før kampstart afleverede Jorginho ydermere en positiv test. Premier League ville dog ikke udskyde kampen, og det irriterer Tuchel.

Han var irriteret allerede inden kampen og sagde følgende til BBC Sport efter 0-0-opgøret mod Wolves:

- Folk var bekymrede, for de var på den samme bus og spiste den samme mad. Det var ikke nok til at udskyde den, og vi var nødt til at spille kampen, men man kan ikke forlange 100 procents fokus. Det ville være dumt at fokusere som normalt, når man ikke er rolig. Det var alt andet end roligt.

- Klokken 8.30 i morges banker de på døren og siger, at der er endnu en positiv test. Så vækker vi spillerne, og hvem har lyst til at sove videre?

Den tyske træner fortsætter og siger, at han er meget bekymret for sine spilleres helbred.

- Jeg er ligeglad med de næste kampe. Jeg bekymrer mig kun om de næste tests og spillernes helbred. I dag lader vi Kovacic spille en dag efter, han er kommet tilbage fra ti dage med corona. Hvem tager ansvaret for det? Vi har Kanté i en træning, Chalobah har vi i to træninger, og han har måske fået endnu en skade.

Chelsea er nu seks point efter Manchester City på førstepladsen.