Barsk historie bag Salahs jubelscene

Da Mohamed Salah i de sidste minutter af lørdagens sæsonpremiere mod Leeds United scorede sit tredje mål i kampen på straffespark, satte han efterfølgende kortvarigt hænderne for ørerne og rakte tunge, inden holdkammeraterne omfavnede ham.

Målet var vigtigt, for det sikrede 4-3-sejren, og derfor var lettelsen og glæden stor hos alle i Liverpool FC, men det blev alligevel bemærket, at den egyptiske superstjerne jublede så særpræget.

Og det var der nu også en god grund til.

For optrinnet var en hilsen til hans tidligere holdkammerat og gode ven Moamen Zakaria.

Denne spiller ikke fodbold mere. Han er syg. Alvorligt syg.

Hjemme i Egypten har han fået konstateret den sjældne sygdom Amyotrofisk Lateral Schlerose, eller bare ALS, som den er mere kendt som i daglig tale.

Det er ikke mere end et par måneder siden, Zakaria fik stillet diagnosen på den uhelbredelige sygdom, der i sidste ende vil slå Zakaria ihjel.

Hvad er ALS? Sygdommen hedder amyotrofisk lateral sklerose - deraf forkortelsen ALS. ALS er en sygdom som rammer de motoriske nerveceller i hjerne, hjernestamme og rygmarv. De motoriske nerveceller giver signaler til kroppens muskler, som er under viljens herredømme. Symptomerne er tiltagende muskelsvind med svaghed i arme og ben, samt synke- og talebesvær. Årsagen er i de fleste tilfælde ukendt, men hos fem-ti procent er sygdommen arvelig. ALS er alvorligt, og de fleste dør indenfor nogle få år, men de arvelige former har ofte bedre prognose. Medicinsk behandling kan udskyde sygdommen kortvarigt, men ellers er behandlingen lindrende. I Danmark er der omkring 2-300 personer med diagnosen amyotrofisk lateral sklerose. Hvert år får 50-100 personer diagnosen. Mænd får sygdommen lidt hyppigere end kvinder Amyotrofisk lateral sklerose opstår hyppigst hos personer over 50 år, men yngre personer kan også rammes Kilde: Sundhed.dk Vis mere Luk

Da storholdet Al Ahly i weekenden besejrede Ismaily SC i den nationale liga, jublede spillerne på samme måde som Salah som en hilsen til deres tidligere holdkammerat.

I den forbindelse skrev Zakaria på Twitter:

- Jeg takker Al Ahly, spillerne og trænerne. Dette var en af de bedste dage i mit liv. Tak også til fansene og deres bønner om mig.

Momane Zakaria ses længst til højre i forreste række her for Zamalek inden ligakampen mod El Ismaily i januar 2014. Foto: Amr Abdallah Dalsh/Reuters/Ritzau Scanpix

Mohamed Salah scorede to gange fra straffesparkspletten mod Leeds, mens det tredje mål blev tordnet op i krogen. Foto: Paul Ellis/AFP/Ritzau Scanpix

Salah sender en hilsen til Zakaria. Foto: Shaun Botterill/AFP/Ritzau Scanpix

Salah og Zakaria kender hinanden fra det egyptiske landshold, hvor de var med til at kvalificere Egypten til VM i 2018. Mens Salah deltog ved slutrunden i Rusland, blev Zakaria imidlertid aldrig udtaget.

- Rigtig mange i den egyptiske presse taler om det. De er gode venner, og alle i egyptisk fodbold føler med ham, fortæller den egyptiske journalist Mohamed Adam til avisen Liverpool Echo.

Han tilføjer, at den måde, Salah efterfølgende formede sine hænder på som to omvendte v’er med pege- og og langefinger, var for at signalere tallet otte på arabisk – Zakarias rygnummer.

I 2019 døde den hollandske fodboldspiller Fernando Ricksen af ALS, efter han havde været syg i seks år. Nogle måneder inden udtalte han i et interview:

- Det er svært at tale om frygt. Jeg er ikke bange for at dø. Men når sygdommen gør, at jeg pludselig ikke kan trække vejret, når jeg er ved at blive kvalt, så er jeg bange, sagde han.

Du kan læse den historie her: Stjerne lænket til kørestolen

Den mest berømte ALS-patient er dog uden tvivl fysikeren og professoren Stephen Hawking, der blev diagnosticeret i 1960’erne – men formåede at leve med sygdommen frem til sin død i 2018.

Se også: Klopp måber: - Wow

Se også: Inter tæt på Eriksen-konkurrent

Se også: Dansker røg ud efter tre minutter

Ekspertens råd: Dem SKAL du have

Tegningen til et nyt mesterhold