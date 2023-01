Beckhams søn på prøve hos Frank

Han er ikke under Thomas Franks vinger - endnu.

Men det kan han ske, hvis han leverer et stærkt forår.

I første omgang har Romeo Beckham, der er søn af David Beckham, fået en kontrakt for foråret i Brenford. Godt nok på klubbens næstbedste mandskab - Brentford B.

Det er herfra han skal overbevise Thomas Frank om, han er værd at satse på i fremtiden.

Romeo Beckham har fået et halvt år til at overbevise Brentford, han er værd at satse på i fremtiden. Foto: Joel C Ryan/Ritzau Scanpix.

- Selvfølgelig håber han også på en dag at blive en del af vores førstehold. Og du ved jo aldrig med lejeaftaler. Vi ser jo af og til det fører til en kontrakt, siger Thomas Frank, der dog ikke har den store fokus på klubbens næstbedste mandskab. Han har rigeligt at se til med klubbens bedste mandskab i Premier League.

Romeo Beckham har allerede fået debut i den niendebedste engelske fodboldrække, da han blev skiftet ind i en kamp mod Erith Belvedere.

Annonce:

Knægten med det berømte efternavn havde trukket 554 betalende tilskuere til opgøret, hvor der også var én ganske særlig gæst blandt de betalende tilskuere på Park View Road - David Beckham.

Han sneg sig ind i et hjørne på stadion, skjult under en hætte og en hat så han ikke blev genkendt, da sønnen debuterede for Brentford.

Romeo Beckham har foreløbig ingen imponerende fodboldkarriere. Han spillede i sin undgomskarriere i Arsenal blot ét år. Siden skiftede han til Inter Miami, hvor han også spillede de første år af seniorkarrieren.

David Beckham sneg sig ind på stadion, da han søn debuterede for Brentfords B-mandskab. Foto: Lynne Sladky/Ritzau Scanpix.

I 2021, da han var fyldt 19, spillede han for Fort Lauderdale, der er reserveholdet til farmand Davids klub, Inter Miami. I sin debut optrådte han i øvrigt sammen med Harvey Neville, der er søn af den tidligere Manchester United-spiller Phil Neville.

Nu starter et lejeophold hos Brentfords B-mandskab i foråret. Her skal han overbevise om, at han er værd at satse på også efter sæsonen.