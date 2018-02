Bedre end 630 millioner: 'Dansker er frygtelig mange penge værd'

21-årige Andreas Christensen har gang i en forrygende første sæson som stamspiller for mestrene fra Chelsea i Premier League. Han er blandt fem nominerede til årets unge spiller ved London Football Awards 1. marts, og nu er der også flotte ord fra Chelsea-legenden Frank Lampard.

- I hans alder og med hans talent, så er han frygtelig mange penge værd, siger Lampard til Evening Standard.

- Chelsea har givet ham en langtidskontrakt, så du kan sige hvad som hest, men de vil aldrig komme til at sælge ham. Han skifter ingen steder hen, siger Lampard.

Tidligere på vinteren blev Chelsea meldt interesserede i hollandske Virgil van Dijk, der i stedet skiftede fra Southampton til Liverpool for 630 millioner.

- Men selv hvis van Dijk var kommet til Chelsea, så havde Christensen klaret det, siger Lampard.

- Du sætter et hold rundt om disse spillere, selv i hans alder. Han ville ikke have et problem lige meget, hvem de havde købt, siger Lampard.

Andreas Christensen i den blå trøje. Foto: All Over

Andreas Christensen kom til Chelsea fra Brøndby som 15-årig i 2012, så Lampard nåede at være klubkammerat med danskeren i et par sæsoner.

- Jeg trænede med ham et pænt stykke tid, da jeg var der. Vi var alle opmærksomme på hans kvaliteter. Han kom allerede over og trænede med, da han var 16, og han var meget imponerende, siger Lampard.

- Nogle unge spillere er ikke klar til det højere tempo i spillet, og det at tage beslutninger og valg med bolden, når de er inviteret med, men selv i den unge alder kunne man se, at han havde noget over sig, der gjorde, at han passede med det samme, siger Lampard.

Lampard forlod Chelsea i 2014 efter 14 sæsoner i klubben og spillede et enkelt år i Manchester City og et enkelt år i New York City, inden han stoppede karrieren forrige sommer.

Efter et par sæsoner som udlejet til tyske Gladbach vendte Andreas Christensen i sommer tilbage til Chelsea, og her er det foreløbig blev til 20 Premier League-kampe og fire Champions League og langt de fleste fra start, så en spiller som David Luiz er skubbet lidt i baggrunden.

Tirsdag gælder det Barcelona i 1/8-finalen i Champions League.

