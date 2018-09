Bedre end sidste år: Eriksen giver stjerner baghjul i FIFA 19

Fredag 28. september er en stor dag for mange fodboldfans verden over. Det er nemlig her, at computerspillet FIFA 19 udkommer.

Og EA Sports, der er firmaet bag spillet, de benytter ventetiden til at afsløre, hvem der er spillets bedste spillere.

De seneste dage er der talt ned fra 100, og søndag blev pladserne fra 40 til 31 afsløret, og på plads nummer 34 dukker Christian Eriksens navn op.

- Tottenham Hotspurs kreative geni er spillertypen, der altid overrasker og glæder. Når du tror, at han er løbet tør for idéer, så kommer han med en pasning fra en umulig vinkel eller scorer på et frispark, som kun få spillere vil bare forsøge sig på.

- Eriksen fører an på midtbanen med 86 i dribling og 89 i aflevering, og lejlighedsvis træder han ind i rampelyset takket være 82 i afslutning, lyder det i beskrivelsen af Eriksen.

Christian Eriksen er blandt de bedste i det nye FIFA-spil. Foto: Ernst van Norde / Ritzau Scanpix

Her kan du se FIFA 19-trailer:



Eriksen ligger lige foran navne som Gianluigi Buffon, James Rodriguez, Casemiro og Gonzalo Higuain, mens danskeren har Paul Pogba, Sergio Busquets og Gareth Bale på pladserne lige foran sig.

Det kræver en samlet rating på mindst 85 at snige sig til en plads i top-100, og Eriksen rammer i FIFA 19 en total på 88, mens han i sidste års spil FIFA 18 var noteret for 87 som bedste dansker foran Simon Kjærs og Andreas Christensens 81, Daniel Wass med 80, Michael Krohn-Dehli, Nicolai Jørgensen og Jannik Vestergaard med 79, Thomas Delaney og Kasper Dolberg med 78 og Lasse Schöne med 77.

De øvrige danskeres rating i denne sæson er ikke offentliggjort, da ingen andre danskere er med i top-100 - til gengæld har Sverige lige præcis Zlatan Ibrahimovic med som nummer 98, mens det også er bemærkelsesværdigt, at Eriksen holder verdens dyreste teenager Kylian Mbappé under sig.

Elsker du FIFA-spillene, så kan du på linket lige her få alt at vide om det nye Ultimate Team i FIFA 19.

BEDSTE SPILLERE I FIFA 19

31. Gareth Bale

32. Sergio Busquets

33. Paul Pogba

34. Christian Eriksen

35. Gialuigi Buffon

36. James Rodriguez

37. Casemiro

38. Gonzalo Higuain

39. Samir Handanovic

40. Lorenzo Insigne

---Udvalgte spillere-----

42. Kylian Mbappé

45. Romelu Lukaku

50. Iniesta

56. Alexis Sanchez

58. Raphael Varane

59. Ivan Perisic

61. Mesut Özil

65. Roberto Firmino

67. Thomas Müller

81. Diego Costa

82. Virgil van Dijk

87. Arjen Robben

93. Joshua Kimmich

98. Zlatan Ibrahimovic

