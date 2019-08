Bekræfter chok-skifte: Stjernen skifter til lokal rival

Det må alt andet lige lysne for Andreas Christensen i Chelsea.

Efter at han er sluppet af med sin onde ånd manager Maurizio Sarri og fået den gamle Chelsea-stjerne Frank Lampard som ny chef, er han også sluppet med en konkurrent til pladsen i midterblokken.

Den 32 årige brasilianer David Luiz har landet en to år lang aftale med Arsenal.

Pris godt og vel 65 millioner kroner.

Et kontroversiel skifte som allerede har udløst store protester, og det er efter sigende gået ud over den italienske restaurant, som David Luiz driver sammen med landsmanden og nu eks-holdkammeraten Willian midt i London i Mayfair-kvarteret.

Den brasilianske stjerne med det karakteristiske hår skal flytte otte km for at afløse Arsenal-anfører belgieren Laurent Koscietny, som tidligere på ugen efter kontroverser med manager Unai Emery smuttede til Bordeaux.

Det er for David Luiz og Unai Emery tale om en genforenet, da de har en fælles fortid i Paris Saint Germain.

- David Luiz har stor erfaring. Jeg ser frem til at arbejde sammen med ham igen. Han er en velkendt spiller og vil tilføje vores defensiv styrke, udtaler Unai Emery til Arsenals hjemmeside.

For Andreas Christensens vedkommende vil skiftet betyde en mindre at konkurrere med om spilletid i Chelsea, hvor AC var den forrige manager Antonio Contes foretrukne i midterforsvaret, men det blev ændret, da Maurizio Sarri kom til i sidste sæson.

Her kom danskeren til at tilbringe mere tid på bænken end på banen i Premier League, da den nuværende Juventus-manager foretrak at spille med David Luiz og tyskeren Antonio Rudiger i midterforsvaret.

Til gengæld var der masser af spilletid til danskeren i Europa League.

