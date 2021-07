Bekræfter kæmpe dansk skifte

Joachim Andersen har i løbet af weekenden været rygtet fra Lyon til Crystal Palace i Premier League, og det tyder på, at et skifte kommer til at falde endegyldigt på plads i den nærmeste fremtid.

I hvert fald bekræfter Lyons klubpræsident, Jean-Michel Aulas, tilsyneladende skiftet på sin Twitter.

Flere medier - heriblandt B.T., Daily Mail og L’Equipe - har således skrevet om, at et skifte er så godt som på plads, og på det sociale medie deler Jean-Michel Aulas sidstnævntes artikel. Her går han blot i rette med den transfersum, L’Equipe nævner - nemlig 120 millioner kroner.

- Oplysningerne understøttes helt sikkert, men prisen er betydeligt højere…. Læs vores pressemeddelelse, skriver Jean-Michel Aulas i opslaget.

Lyon har ikke udgivet en pressemeddelelse endnu, hvor de bekræfter skiftet, men det lyder altså som om, at man snart kan læse en.

Joachim Andersen var udlejet til Fulham i seneste sæson. Foto: Justin Setterfeld/Ritzau Scanpix

Ifølge danske B.T. Sport er prisen nærmere 22 millioner euro, svarende til 165 millioner kroner, mens prisen kan stige med yderligere 37 millioner i eventuelle bonusser. Altså kan Lyon tjene op mod 200 millioner på Joachim Andersen.

Lyon hentede selv den 25-årige dansker for godt 225 millioner kroner for to år siden. Efter en svær debutsæson i den franske klub blev han i sidste sæson udlejet til Fulham i Premier League med stor succes - og nu er han sandsynligvis på vej tilbage til den engelske liga.