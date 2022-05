Bekræfter: Rigmand køber Chelsea

Chelsea bekræfter nu på deres hjemmeside, at rigmanden Todd Boehly og og hans konsortium køber Premier League-klubben. Salget forventes at gå igennem på mandag

Nu sker det.

Premier League-klubben Chelsea vil efter planen blive solgt til rigmanden Todd Boehly og og hans konsortium på mandag.

Det bekræfter klubben på deres hjemmeside.

- Chelsea FC kan bekræfte, at der i aftes blev indgået en endelig aftale om at sælge klubben til Todd Boehly/Clearlake Capital-konsortiet. Det forventes, at handlen bliver gennemført på mandag. Klubben vil opdatere yderligere på det tidspunkt, skriver de.

Dermed slutter eventyret endegyldigt for den russiske rigmand Roman Abramovich.

Russeren købte Chelsea i 2003, men blev tvunget til at sælge klubben, efter Rusland invaderede Ukraine i februar. Han blev efterfølgende ramt af heftige sanktioner fra både EU og den britiske regering.

Artiklen fortsætter under billedet..

Todd Boehly og hans konsortium vil på mandag kunne kalde sig for ejere af Chelsea. Foto: GLYN KIRK/Ritzau Scanpix

Onsdag godkendte den britiske regering salget af London-klubben - dagen forinden havde Premier League gjort det samme.

Den amerikanske forretningsmand Todd Boehly og resten af konsortiet køber Chelsea for 4,25 milliarder pund svarende til cirka 36,9 milliarder kroner. Det har Chelsea tidligere oplyst.

Boehly er i forvejen medejer af de to sportshold fra Los Angeles - Los Angeles Lakers og Los Angeles Dodgers, der spiller henholdsvis basketball og baseball.

Og nu kan han altså tilføje fodbold og Chelsea FC til listen.

Efter planen vil 21,7 milliarder kroner af pengene gå til at overtage samtlige aktier i klubben. Desuden forpligter konsortiet sig til at investere 15,2 milliarder kroner i klubben.

De skal blandt andet gå til investeringer i fodboldklubbens stadion, Stamford Bridge, klubbens førstehold, kvindehold og ungdomsakademi.

Abramovich får dermed ikke del i pengene. En af de sanktioner, han er ramt af, går på, at han ikke må tjene penge på britisk grund.