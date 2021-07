Bekræftet: Kæmpehandel gennemført

Jadon Sancho skal fremover tørne ud for Manchester United.

Den engelske fodboldspillers skifte fra Borussia Dortmund til Premier League-klubben har været undervejs et stykke tid, men fredag bekræfter begge klubber på deres hjemmesider, at handlen er en realitet.

Sancho har skrevet under på en kontrakt, der strækker sig til sommeren 2026.

Skiftet er en drøm, der går i opfyldelse, siger Sancho til Manchester Uniteds hjemmeside.

- Det er en ung og spændende trup, og jeg ved, at vi sammen kan udvikle os til noget specielt og opnå den succes, som fansene fortjener, siger han.

Allerede 1. juli meddelte Borussia Dortmund i en fondsbørsmeddelelse, at de to fodboldklubber var enige om en handel.

Her kom det frem, at United betaler 85 millioner euro - cirka 630 millioner kroner - for det offensive stjerneskud.

Fredag er så de kontraktmæssige detaljer samt det obligatoriske lægetjek på plads.

21-årige Sancho vender dermed tilbage til Manchester. Inden han tog til Dortmund i 2017, spillede han således ungdomsfodbold i Manchester City.

I Dortmund blev det til 50 mål og 64 assister i 137 kampe for Sancho, der har vundet den tyske pokalturnering og Super Cuppen med klubben fra Ruhr-distriktet.

Sancho var med på det engelske landshold til EM.

Han sad på bænken i hele semifinalekampen mod Danmark, men var på banen en halv time i finalen mod Italien, hvor han blev en af skurkene, da han brændte sit skud i straffesparkskonkurrencen, der afgjorde finalen.

I alt er det blevet til 22 landskampe og tre mål for England.