Bekymrende billeder: Er det VM-helten i slagsmål

Den engelske landsholdsmålmand Jordan Pickford undersøges i disse dage for involvering i et slagsmål foran en bar i weekenden.

Det skriver hans arbejdsgiver, Everton FC, i en pressemeddelelse.

Årsagen er et tv-klip, som du kan se over artiklen, hvor en gruppe mennesker tumler sammen på gaden, og der langes ukvemsord og knytnæver afsted i en lind strøm.

Det er det engelske nyhedsbureau Press Associated, PA, der har offentliggjort klippet. Og det er PA, der mener at vide, at en af hovedpersonerne i sammenstødet er Pickford.

Nogle vidner til episoden kan høres råbende 'Jordan', da det går løs i klippet, inden manden, der skal være Pickford, bliver slæbt væk.

PA har ikke offentliggjort, hvem der har filmet sekvensen, der skal have fundet sted søndag aften - og ellers delt vidt og bredt i England i løbet af mandagen.

25-årige Jordan Pickford spillede for Everton, der lørdag besejrede West Ham 2-0 i Premier League. Slagsmålet skal have fundet sted i hans hjemby, Sunderland, i det nordlige England et døgns tid senere.

Jordan Pickford i aktion for England mod Sverige i VM-kvartfinalen i Samara sidste sommer. Foto: Max Rossi/Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge avisen The Guardian blev Pickford mobbet af flere gæster på en bar. Det tog han angiveligt med ophøjet ro. Da hans forlovede på en anden bar blev udsat for tilråb, reagerede han.

- Vi ser på sagen efter at være blevet gjort opmærksom på, at en af vores spillere kan være involveret, skriver Everton.

Det er ikke længe siden, Everton-manager Marco Silva sagde, at selvsamme Pickford 'har brug for at forbedre sin følelsesmæssige balance' efter Evertons sammenbrud mod Newcastle, hvor han nok havde nappet et straffespark men ellers havde spillet rodet og givet for mange chancer væk.

Jordan Pickford skiftede i 2017 til Everton, efter han i flere år havde levet som lejesvend i talrige mindre klubber - lejet ud af barndomsklubben Sunderland.

Kort efter blev han udtaget til landsholdet men debuterede først i november '17 på grund af en skade. Han har siden været fast mand på Gareth Southgates mandskab. Under VM spillede han alle Englands syv kampe - og blev kåret til kampens bedste i kvartfinalen mod Sverige.

Se også: Fire kasser på 17 minutter: Tophold mål-amok i Superliga-jagt

Se også: Spillerkone tæt på sammenbrud: Var i chok

Se også: Norsk kommentator går amok over gigantisk afbrænder

Se også: Han tager Europa med storm: Barça pønser på kæmpe transfer

Voksede op hos psykisk ustabil mor: - En kæmpe gave

Fodboldens skøreste aftaler: Madlavningskursus, LEGO-huse og vægtbøder

Ballademageren fra helvede: Han brændte alle sine broer