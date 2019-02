Belgisk bomber tilbage i Premier League

Så blev det officielt.

Sent torsdag aften kom det frem, at Michy Batshuayi var på vej til Crystal Palace, og det bekræfter Valencia,

Crystal Palace og Chelsea nu halvanden time efter at transfervinduet lukkede.

Batshuayi var udlejet til Valencia i efteråret uden succes, og Chelsea, der ejer Batshuayi, har i stedet ledt efter en ny klub til den belgiske angriber.

Og det har de altså fundet i Crystal Palace, der glædeligt tager imod den belgiske angriber.

- Dette er en fantastisk tilgang til Crystal Palace. Michy er en spiller, vi længe har beundret, og jeg er glad for, at vi endelig har formået at få ham i en rød og blå trøje.

- Han vil være en storslået tilføjelse til vores hold, fortæller Crystal Palaces direktør, Steve Parish til klubbens hjemmeside.

25-årige Batshuayi nåede i efteråret at score to mål på 23 kampe for Valencia.

