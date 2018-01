Beløbet er helt skørt!: Sådan vinder United kapløbet om stjernen

Manchester United vil slå Manchester City på lønnen for at lokke Alexis Sanchez til Old Trafford

Manchester City har længe lignet januar-destinationen for den utilpassede Arsenal-stjerne Alexis Sanchez, men i løbet af de seneste dage er rygterne taget til omkring, at bysbørnene fra Manchester United vil snyde City for chileneren.

José Mourinhos våben er angivet størrelsen på den lønpose, som United er i stand til at tilbyde Sanchez, der var udeladt af Arsenals trup i nederlaget til Bournemouth søndag.

Ifølge The Mirror er Sanchez' agent, Fernando Felicevich, rejst til den røde del af Manchester for at forhandle en kontrakt færdig, og lønnen lyder angiveligt på 3,35 mio. kr. om ugen for umagen.

Dertil skulle Alexis Sanchez sikre sig et engangsbeløb svarende til godt 250 mio. kr., når kontrakten underskrives.

Til sammenligning har Manchester City tilbudt Alexis Sanchez en ugeløn på 2,7 millioner, og det er i forvejen mere dobbelt så meget, som Arsenal har betalt ham på den nuværende kontrakt.

United vil bytte

Flere britiske medier skriver historien om, at United er klar til slå City på lønnen, men det er kun The Mirror, som oplyser de præcise tal.

Alexis Sanchez har kontraktudløb til sommer, men begge Manchester-klubber vil sende penge til London for at overtage den sydamerikanske offensivprofil allerede nu.

Mens Manchester City i høj grad er parat til at betale en stor sum penge for Sanchez, vil United gøre brug af andre metoder. Således vil de sende Henrikh Mkhitaryan den anden vej, og det vil blive flankeret af en lille pose penge.

Det oplyser armenierens agent, Mino Raiola:

- Manchester United kommer ikke til at hente Sánchez, medmindre Mkhitaryan går med til at skifte til Arsenal, siger Raiola ifølge The Times.

- Mkhitaryan har tænkt sig at gøre, hvad der er bedst for ham. Han har to og et halvt år tilbage af sin kontrakt, så det er hans beslutning.

- Sánchez er en del af Mkhitaryan-handlen, det er ikke den anden vej rundt, siger agenten.

