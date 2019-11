Bendtners hårde start: Røg i totterne på Henry

Nicklas Bendtners år som ungdomsspiller i Arsenal var en kæmpe prøve for stortalentet fra Amager.

Talentet var indiskutabelt, men Bendtner manglede i mange tilfælde at lære noget om pli og hierarki. Det fortæller han om i sin nye bog, der udkommer tirsdag på Politikens Forlag.

Her fortæller han blandt andet om, da chefen for ungdomsakademiet, Liam Brady, får ham til at bryde sammen, da han truer ham med at sende ham hjem til København.

Og så lærer unge Nicklas, hvordan man opfører sig og tiltaler de noget ældre og mere prominente navne, der er i klubben.

Nedenstående episode, som den engelske avis The Guardian citerer, finder sted i foråret 2005, hvor han efter et år som ungdomsspiller har scoret godt med mål for U18-holdet og derfor træner jævnligt med førsteholdet.

Tre berøringer...

Det går overordnet rigtig godt, men unge Nicklas glemmer på et tidspunkt, hvad han roder med.

- Under en træning spiller vi 11 mod 11 med maksimalt to berøringer ad gangen. Jeg står og ser Thierry Henry, der rører bolden tre gange. ’Tre berøringer’, råber jeg. Wengers assistent, Pat Rice, råber tilbage: ’Spil videre, for pokker’

Skaden er dog sket.

- Han (Henry, red.) vender sig mod mig og sætter en finger over sine læber: ’Shhhhh’. Kort efter gør jeg det samme. Bolden rører min hæl, derpå min tå, før jeg spiller den videre. Det er en bevægelse, men ungdomsspilleren får et frispark mod sig. Selvfølgelig gør jeg det. Jeg tænker ikke. Jeg begynder bare at brokke mig. Big time.

- Henry siger til mig, at jeg skal holde kæft, denne gang med en masse bandeord inkluderet. Set i bakspejlet er det et godt råd. Men jeg hører det ikke. Jeg råber tilbage, at det er ham, der skal holde sin kæft. Han løber over mod mig, konfronterer mig, råber ind i mit ansigt, og siger alt muligt, skriver Bendtner.

18-årige Nicklas Bendtner fotograferet i London. Foto: Morten Langkilde/Ritzau Scanpix

Herefter kommer stjernerne Ashley Cole og Sol Campbell til og beder danskeren om at stoppe og bare fortsætte med at spille.

Det ser ud til at virke. Bendtner tier og lærer, at det er hvad der sker, når man lægger sig ud med en verdensstjerne, men bliver alligevel overrasket efterfølgende.

- Efter træning kommer Henry over til mig. Vi begynder at snakke, først i omklædningsrummet og siden i spillernes lounge. Jeg var ikke klar over, at han havde så mange ord i sig, men det har han. Det er en to timer lang monolog om alt, skriver Bendtner om episoden, som ender med, at de to giver hinanden et kram.

Nicklas Bendtners selvbiografi udkommer på Politikens Forlag 5. november.

