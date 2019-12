Benhård Pukki: Spillede med brækket tå

Dårligt nyt for Norwich og det finske landshold.

Teemu Pukki brækkede en tå i lørdagens Premier League-dyst mellem Leicester og Norwich, men den finske angriber var alligevel i stand til at fuldføre kampen, der endte 1-1.

Med en iskold scoring bragte den tidligere Brøndby-bomber Norwich foran 1-0 i første halvleg, inden han løb ind i skaden før pausen.

Pukki blev dog ikke udskiftet. Man er vel fra Finland.

- Det var ikke nemt at spille, men disse ting sker, og jeg ville bare fortsætte og give mit bedste. Adrenalinen hjalp, og det var ikke så smertefuldt.

- Men måske jeg mærker det endnu mere i morgen, sagde Norwich-topscoreren til klubbens hjemmeside efter en kamp, hvor han altså både scorede og brækkede tåen.

Teemu Pukki blev skadet i slutningen af første halvleg, men gennemførte alligevel kampen mod Leicester. Foto: Oli Scarf/Ritzau Scanpix

Manager Daniel Farke roste efter opgøret den 29-årige angriber, som ikke virkede synderligt plaget af skaden i 2. halvleg.

- Han er i fantastisk form for tiden, men han har mange smerter. Det faktum, at han ville fortsætte, viser hans karakter, sagde Farke, der dog ikke var så bekymret over Pukkis brækkede tå:

- Han er fra Finland.

Teemu Pukki, som det danske landshold skal forsøge at stoppe til EM, har scoret ni gange i denne sæson for oprykkeren Norwich, der trods et overraskende point i Leicester fortsat er under nedrykningsstregen i Premier League.

