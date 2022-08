Benhårdt krav: - Så skal vi have pointene

Der har været en vis bekymring for, at rivalopgøret mellem Liverpool og Manchester United ville blive udskudt som følge af fanprotester fra sidstnævntes supportere. I tilfælde af det er Jürgen Klopp ikke i tvivl om, hvem der skal have de tre point

To giganter brager sammen mandag aften.

I hvert fald efter planen.

Legendariske Old Trafford danner nemlig ramme om arvefjendeopgøret mellem Manchester United og Liverpool i Premier League, men kampen kan også blive genstand for protester, fordi en særlig fangruppe af hjemmeholdet langt fra er tilfreds med ejerkredsen.

Familien Glazer.

Det skriver Independent.

Og skulle det komme så vidt - som det gjorde en majdag sidste år - at slaget må afblæses grundet ballade og protestaktioner, bør de tre point tilfalde Liverpool, mener manager Jürgen Klopp.

- Hvad vi har planer, hvis kampen ikke bliver spillet? Ja, så tager vi bussen hjem. Jeg håber virkelig ikke, det sker, men hvis det gør, bør vi få pointene, siger tyskeren.

- Vi har intet at gøre med situationen, og hvis fansene ikke vil have kampen spillet, kan vi ikke bare sadle om og få den presset ind i en meget travl sæson.

Protesterne er pågået længe. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Op til kampen har 'The 1958', en United-fangruppe, varslet, at de planlægger at protestere mod Glazer-familien. Ja, de vil 'vise verden, at de er utilfreds med det ubehagelige ejerskab'.

Hele situationen i Manchester-klubben, der trods en ny cheftræner har svært ved at finde tilbage på vindersporet, er ikke blevet bedre af den haltende Premier League-start med to nederlag i rap.

For godt et år siden stormede en gruppe særdeles sure Manchester United-tilhængere banen inden kick-off mod netop Liverpool i ren protest. Derfor blev kampen udsat, og nu frygter man altså for, om historien gentager sig.

Startfløjtet til mandagens opgør lyder klokken 21.00.

