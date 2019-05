Berygtet fan gør det igen: Trækker bukser af vagt

Som optakt til Champions League-semifinalen i Barcelona valgte en engelsk Liverpool-fan at skubbe en person i et springvand. Nu er han på spil igen

Først laver han den klassiske 'hold min øl', hvorefter han lister hen bag ved en vagt.

Så udfører han en af skolegårdens ældste og mest feje træk. Han trækker bukserne ned på en sagesløs vagt, der ikke når at reagere, før han står med bukserne om sine ankler.

En video af en Liverpool-fan, der op til weekendens kamp mod Wolves udfører den kujonagtige dåd, er dukket op på nettet.

Fadæse midt i CL-fest: Her slår det klik for Liverpool-fan

Samme mand

Ifølge Liverpool Echo er der tilmed tale om selvsamme gerningsmand, der er mistænkt for at have skubbet en mand i et springvand, da Liverpool besøgte Barcelona. Også den udskejelse blev optaget på video:

Her bliver en tilfældig mand kastet i et springvand før Liverpools semifinale mod Barcelona.

Mediet skriver videre, at begge hændelser bliver undersøgt af fodboldklubben, der i de kommende uger håber at kunne give manden, hvis identitet de kender, en sanktion.

Mens hændelsen i Barcelona blev anmeldt til politiet, er den nyeste drengestreg ikke blevet politianmeldt.

Liverpool Echo beretter videre om, at den mistænkte mand har været Liverpool-fan i en lang årrække og har rejst med holdet rundt om i Europa.

Se også: Hooligans! Landsholdsstjerner dømt til fangelejr

Aldrig set noget lignende: Her slår det klik for 'Brøndby-hooligan'

Hysterisk fodboldspiller gik knytnæve-amok