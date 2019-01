Beskeder offentliggjort: Sådan endte rekordkøb i forsvundet fly

Det var sønnen til Emiliano Salas agent, der stod for at koordinere den skæbnesvangre flyvetur fra Nantes til Cardiff

Spekulationerne har været mange, siden et privatfly mandag forsvandt over Den Engelske Kanal med Cardiffs rekordindkøb Emiliano Sala og en pilot.

Blandt andet har flere medier skrevet, at flyet tilhører Salas agent, Willie McKay, men det afviser agenten, ligesom han afviser al snak om, at han skulle have valgt flyselskabet eller piloten.

Willie McKay siger derimod, at han arrangerede flyet gennem et firma, som han tidligere har brugt - og det underbygges af en offentliggjort besked-korrespondance mellem Emiliano Sala og agentens søn Jack McKay, der er U23-spiller i netop Cardiff.

- I forhold til bestillingen af flyet kontaktede vi David Henderson, som har fløjet os og mange af vores spillere over Europa et utal af gange. Vi var ikke involveret i valget af fly eller pilot og vil gerne gøre det klart, at vi ikke ejer det fly, som Emiliano fløj med.

- Som tekstbeskederne viser: Emiliano blev ikke bedt om at betale for flyet, lyder det i fra Willie McKay.

Privatflyet blev aktuelt, fordi Emiliano Sala ville rejse fra Cardiff tilbage til Nantes for at sige farvel til sin gamle klub og pakke sine ting, inden han vendte retur til Cardiff for at træne tirsdag.

Cardiff tilbød at sørge for transporten, men så skulle Sala først fra Nantes til Paris, med fly til London Heathrow og derefter med tog til Cardiff i Wales.

Sala ville dog gerne hurtigere retur, og derfor tilbød agenten og hans søn deres hjælp.

Det fremgår af nedenstående beskeder, som Ekstra Bladet har oversat.

FREDAG 18. JANUAR 19.43 Jack McKay: 'Min far har sagt, at du tager hjem i morgen. Han kan organisere det, så et fly tager dig direkte til Nantes og tilbage mandag på et tidspunkt, der passer dig, så du kan komme til træning tirsdag.' Emiliano Sala: 'Det er alle tiders. Jeg var lige ved at se efter, om der var noget fly til Nantes i morgen.' McKay: 'Han siger, han kan organisere et fly, der går direkte til Nantes,'



Sala: 'Hvor meget vil det koste?'



McKay: 'Ingenting. Han siger, at hvis du hjælper mig med at score mål, så er det ingenting.' Sala: 'Hahaha med glæde.' Sala: 'Vi kommer til at score masser af mål.' Sala: 'Jeg vil gerne rejse til Nantes i morgen omkring klokken 11 og komme tilbage til Cardiff mandag aften omkring klokken 21, hvis det er muligt.' McKay: 'Godt. Jeg sender en besked, når der er styr på det.' SØNDAG 20. JANUAR 20.00 Jack McKay: 'Hej. Er det muligt, at du kan komme tilbage klokken 19 mandag aften. Det er bare, fordi piloten er nødt til at tage hjem oppe nordpå, efter han har været i Cardiff.' Emiliano Sala: 'Hej, 19.30 vil være fint.'



McKay: 'Ja, det er fint.' Sala sender et billede af sin bagage. Sala: 'Kan du spørge, om jeg kan tage denne her med på flyet.' McKay: 'Ja, fint,' Sala: 'Men kan det være på flyet?'



McKay: 'Ja, der er plads på flyet til din bagage.' Sala: 'Ok.' MANDAG 21. JANUAR 16.16 Jack McKay: 'Jeg ringer om lidt.' Emiliano Sala sender en talebesked McKay: 'Han siger, det er samme firma.' Sala: 'Ok tak.' Vis mere Luk

Emiliano Sala blev altså fløjet fra Cardiff til Nantes med privatflyet, men på turen tilbage til Cardiff mandag forsvandt flyet sporløst.

Efter flere dages intens eftersøgning med både fly og skibe har politiet opgivet at finde flyet. Familie og venner til Emiliano Sala har efterfølgende opfordret myndighederne til at genoptage eftersøgningen i håb om at finde argentineren og piloten.

