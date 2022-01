Beskylder bossen for at lyve

Anthony Martial afviser cheftræner Ralf Rangnicks påstand om, at angriberen ikke ønskede at være en del Manchester Uniteds trup mod Aston Villa

Tingene kører langt fra på skinner i Manchester United i øjeblikket.

Ralf Rangnicks mandskab fortsætter med at smide point væk i Premier League, og lørdag aften var altså ingen undtagelse.

United var foran 2-0 mod Aston Villa med små 20 minutter resterende af opgøret, men klubben formåede at smide føringen i vasken. Kampen endte 2-2.

Rangnick havde otte spillere på bænken, selvom det var tilladt for ham at have ni. Anthony Martial manglede nemlig i truppen.

Ifølge den tyske cheftræner nægtede franskmanden at spille opgøret.

- Han ønskede ikke at være med i truppen. Normalt ville han have været med i truppen, men det ville han ikke, og det er grunden til, at han ikke rejste med os, lød ordene fra Rangnick efter kampen.

Nu svarer Martial igen.

Anthony Martial skriver, at han aldrig vil nægte at spille for Manchester United. Foto: Oli Scarff/Reuters/Ritzau Scanpix

I sin Instagram-story beskylder den 26-årige angriber sin boss for at lyve.

- Jeg vil aldrig nægte at spille en kamp for Manchester United, lyder ordene fra franskmanden.

- Jeg har været her i syv år, og jeg har aldrig og vil aldrig være respektløs over for klubben eller fansene.

Anthony Martial er frosset helt ud i kulden i Manchester United, hvor han i den seneste tid slet ikke har optrådt for klubben.

Angriberen har fortalt sin chef, at han ønsker at forlade Manchester.

Franskmanden har scoret 56 mål i 173 kampe for United i den bedste engelske række.

