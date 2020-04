Beskylder Solbakken for at bryde løfte

Lidt mere end et halvt år fik Ståle Solbakken i spidsen for den på daværende tidspunkt engelske Championship-klub Wolverhampton.

Resultaterne gik ikke klubbens vej, og nordmanden fik en fyreseddel smidt i nakken i januar måned 2013.

Den daværende klubejer Steve Morgen var manden, der både ansatte og fyrede Solbakken i Wolverhampton, og i en ny podcast hos 'The Molineux View' fortæller Morgan om op og nedture hos den engelske klub og kommer i den forbindelse ind på ansættelsen af Solbakken.

Det skriver norske TV2.

Morgan mener, at Solbakken ikke overholdt det, han havde lovet klubben ved sin ansættelse.

- Jeg tror ikke, Solbakken ønskede at bosætte sig i England. Hans familie og kone kom aldrig. Da vi snakkede med ham (inden ansættelsen, red.), sagde han, at familien kom med over, men det kom aldrig til at ske.

- Han rejste hjem til familien hver anden uge og slog sig aldrig ned i England. Holdet kæmpede med det på grund af det. Jeg tror aldrig, han satte sig ind i den engelske kultur, lyder det fra Morgan.

Norsk TV2 har snakket med den nuværende FCK-manager, som ikke er enig i den udlægning.

- Havde Steve Morgan holdt, hvad han lovede, var det sandsynligvis gået bedre, mener Solbakken, der fortæller, at holdets største profiler blev solgt inden starten på den nye sæson efter nedrykningen fra Premier League, og afløserne kunne ikke løfte den arv.

- Vi lykkedes ikke med en hurtig genrejsning, men det det var ikke af de grunde, som Morgan mener. Vi skulle indføre en ny spillestil, få de nye spillere implementeret i den samme, gamle garde. Det klarede vi ikke, for mange af indkøbene var ikke gode nok af forskellige årsager.

- Overgangen fra den fodbold, de havde praktiseret, var for stor. Ejeren var utålmodig og skiftede konstant mening og retning. Det blev ikke bedre, efter vi blev fyret halvvejs i sæsonen, fortæller Solbakken. Wolverhampton endte nemlig med at rykke ud af Championship den sæson.

Foto: Corbis

2016 overtog kinesiske Fosun International ejerskabet af klubben, og forlængst er tilbage i Premier League og spiller med om de sjovere placeringer i den bedste engelske række.

Solbakken fik aldrig den ønskede træner-succes udenfor den danske grænse, som mange ellers havde forventet.

Normanden havde nemlig brændt den danske Superliga af fra 2006-2011, da han stod i spidsen for diverse FCK-mandskaber. Han vadede i gode resultater, mesterskaber og ikke mindst Champions League-succeser, hvor klubben i 2010 som det første danske hold nogensinde avancerede videre fra Champions League-gruppespillet.

Solbakkens succes førte ham videre ud i Europa, hvor både FC Köln og Wolverhampton lod nordmanden stå i spidsen for klubbens bedste mandskab.

Både i Tyskland og England endte det dog særdeles uforløst og med fyresedler under et år efter hans start.

