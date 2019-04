Beskyldt for nazi-hilsen: For dum til at blive straffet

Crystal Palace-målmand Wayne Hennessey undgår straf efter kontroversielt billede. Til gengæld er den kommission, der har undersøgt sagen, stærkt kritisk over for den walisiske landsholdsspillers historiske viden

Wayne Hennessey slipper for straf, til gengæld er hans uvidenhed blev udstillet…

Den walisiske landsholdsmålmand kom i fedtefadet, da han tilbage i januar blev fanget i noget, der kunne ligne en nazi-hilsen på et billede, som holdkammeraten Max Meyer havde lagt op på Instagram.

Den 32-årige Crystal Palace-keeper blev sigtet af det engelske fodboldforbund (FA,) men er nu blevet frikendt med stemmerne 2-1.

FA tog sagen meget alvorligt og nedsatte en kommission, der har gennemført flere vidneafhøringer.

Kommissionens rapport er nu blevet offentliggjort, og det er ikke flatterende læsning for Wayne Hennessey.

Crystal Palace keeper Wayne Hennessey has denied making a Nazi salute in a photo posted by team-mate Max Meyer.https://t.co/1j94I6MkCM pic.twitter.com/EB1auVhOhd — BBC Sport (@BBCSport) 7. januar 2019

Målmanden blev fanget med en strakt højre arm, mens hans venstre hånd var på tværs af munden.

Hans forklaring var, at han 'viftede og råbte til den person, der tog billedet' for at fange hans opmærksomhed, og han havde sat hånden op til munden for bedre at blive hørt på den larmende restaurant.

Hennessey fortalte kommissionen, at han ikke vidste, hvad en nazi-hilsen var, og den forklaring købte to af de tre medlemmer.

- Selvom det er beklageligt, at nogen skulle være så uvidende om en så vigtig del af vores egen og verdenshistorien, føler vi ikke, at han ikke fortæller sandheden.

- Alt, hvad vil vi sige (med risiko for at lyde nedladende) er, at hr. Hennessey ville gøre klogt i at gøre sig bekendt med begivenheder, der fortsat har stor betydning for dem, der bor i et frit land, skriver kommissionen ifølge The Guardian i rapporten.

Med stemmerne 2-1 blev Crystal Palace-målmand Wayne Hennessey frikendt. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Det konkluderes, at Hennessey viste ’en meget betydelig - man kunne endda sige beklagelig - uvidenhed om alt, der har med Hitler, fascisme og nazi-regimet at gøre’.

Det var under en holdmiddag på Bagatelle Restaurant i London, at Hennesey blev fanget i en positur, der ledte tankerne tilbage på 30’erne og 40’ernes Tyskland.

Klubben iværksatte en intern undersøgelse og valgte at frikende Hennessey på baggrund af målmands egen forklaring om, at det var en uskyldig gestus, der havde til formål at tiltrække fotografens opmærksomhed.

Samme afgørelse nåede kommissionen frem til, men et medlem mente dog, at den eneste plausible forklaring var, at der var tale om en nazi-hilsen.

Heldigvis for Hennessey bestemte flertallet, og kommissionsrapporten konkluderer, at målmanden er ’en god person, der hverken har tendens til at diskriminere eller gøre stødende eller upassende ting’.

Se også: United-legende sigtet

Se også: Har taget fusen på alle eksperter: - Jeg kan kun lette på hatten

Okore dummede sig: Tog i byen efter nedtur

Watt fælder dom: Forbedringer kræves