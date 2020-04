Beskyldt for sexfest: Nu undskylder han

Kyle Walker har udsendt en officiel beklagelse, efter The Sun skrev, at han havde muntret sig med prostituerede trods coronasituationen

Sympatisk så det ud, da Kyle Walker i sidste uge med foldede hænder opfordrede sine 1,7 millioner følgere på Instagram til at blive hjemme på grund af risiko for coronavirus.

Problemet er bare, at Manchester Citys engelske højre back havde særdeles svært ved at overholde den engelske lockdown dagen forinden.

Det afslørede 21-årige Louise McNamara over for The Sun lørdag. Hun kunne fortælle, at hun sammen med en anden prostitueret kvinde blev sendt til Kyle Walkers hjem i sidste uge. Her ventede den 29-årige City-spiller sammen med en kammerat.

Kyle Walker kan se frem til en alvorlig snak med Pep Guardiola. Foto: JUAN MEDINA/Ritzau Scanpix

Først flere timer efter forlod de to kvinder lejligheden igen efter det, som i engelske medier beskrives som en sexfest.

Kvinden har udstyret The Sun med en meget detaljeret beskrivelse af aftenens forløb - oven i købet med fotodokumentation.

Det var åbenbart nok til at få Kyle Walker ud af busken. Sent lørdag aften gik Walker, der ifølge kvinden præsenterede sig som 'Kai', til bekendelse og beklagede sin opførsel - og dobbeltmoral.

- Jeg vil gerne benytte muligheden for at give en offentlig undskyldning for de valg, jeg tog i sidste uge.

- Jeg forstår, at min rolle som professionel fodboldspiller medfører et ansvar for at være en rollemodel. Derfor vil jeg gerne undskylde over for min familie, venner, fodboldklub, fans og offentligheden for at skuffe dem.

- Der er helte derude, der gør en vital forskel for samfundet i øjeblikket. Mine handlinger står i skærende kontrakt til, hvad jeg burde gøre under lockdown, lyder det fra Kyle Walker, uden at han dog specifikt bekræfter Louise McNamaras historie.

Også Manchester City har reageret på historien, fordi Walker ikke har overholdt reglerne for såkaldt 'social distancing' - altså så vidt muligt at holde afstand til andre mennesker

Af deres udmelding fremgår det, at man er skuffede over situationen, og at man internt vil tage stilling til de eventuelle disciplinære konsekvenser for forsvarsspilleren.

