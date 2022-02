Beskytter ukrainske stjerner

Det må ikke være nemt for udenlands-ukrainere at se nyheder disse dage. Russiske styrker er på fremmarch i Ukraine, og dødstallet stiger.

I Premier League har West Ham-træner, David Moyes, valgt at give deres ukrainske spiller, Andriy Yarmolenko, et par dage fri, for at fordøje hvad der sker i øjeblikket.

- Vi vil gøre alt for at hjælpe ham, det er en meget svær tid for ham og hans familie, siger David Moyes ifølge Sky Sports.

- Jeg snakkede med ham i går, og han var meget berørt. Vi håber bare, at hans familie forbliver i sikkerhed.

Den 32-årige kantspiller er født i Skt. Petersborg, men både hans mor og far kommer fra Ukraine. Han fik debut for det ukrainske landshold i 2009, blot 19 år gammel.

Yarmolenko vil derfor med stor sandsynlighed ikke være med søndag, når West Ham møder Wolverhampton.

Klar til kamp

Pep Guardiola har også givet Manchester Citys ubetingede støtte til deres ukrainske spiller, Oleksandr Zinchenko.

Han deltog torsdag aften efter træning i en demonstration mod Ruslands invasion af hans hjemland.

- Hvad ville du gøre, hvis nogen udefra angreb Storbritannien? Hvordan ville du have det? Det er sådan, han har det, svarer Guardiola til et spørgsmål om Zinchenkos deltagelse ved demonstrationen.

Selvom ukraineren tydeligt er mærket af situationen, melder Guardiola ham klar til kamp, når City møder Everton på udebane lørdag.

- Oleks (Oleksandr Zinchenko red.) er meget stærk. Det er ikke nemt, men hans træning gik fremragende, og han er klar til at spille.

Zinchenko blev hentet til Manchester City i 2016 fra russiske Ufa. Han var Guardiolas første indkøb. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Frank Lampard fortæller også til Sky Sports, at Evertons ukrainske spiller, Vitaliy Mykolenko, er 'OK,' og at klubben har snakket med ham.

- Han har alt den støtte, vi overhovedet kan give ham fra vores side i forhold til det personlige og i klubben, hvis han har brug for det, siger Lampard.

Runde 27 i Premier League starter lørdag. Manchester City ligger i øjeblikket nummer et i tabellen, men kun med tre point ned til Liverpool på andenpladsen.

