Billede går verden rundt: Stjernens rørende gestus

Liverpools Harvey Elliott forærede efter sit uheld mod Leeds sin kamptrøje til en ung dreng, der også var havnet på hospitalet efter et uheld på fodboldbanen

Harvey Elliott er en ung mand med overskud.

Den kun 18-årige Liverpool-spiller var søndag udsat for et grimt uheld i Premier League-opgøret mod Leeds, men han havde trods egne kvaler overskud til at tænke på andre.

Elliotts venstre fod strittede i den forkerte retning, efter han blev nedlagt af Leeds’ Pascal Struijk.

Liverpools sundhedsstab formåede hurtigt at få sat anklen på plads igen, og Elliott blev kørt til hospitalet.

Her mødte han en ung dreng, der også havde været uheldig under en fodboldkamp.

Han havde brækket sin venstre arm, men vil alligevel altid huske søndag 12. september 2021 for noget særligt.

Hans seng stod ved siden af Elliotts, og Liverpool-spilleren gav sin kamptrøje og en støvle til den unge fodboldspiller.

Der kan man tale om held i uheld…

Billedet af den leende dreng i Harvey Elliotts Liverpool-trøje cirkulerer på sociale medier.

’Min søn brækkede armen under en fodboldkamp i eftermiddag. Hvem får sengen ved siden af ham? Harvey Elliott og hans familie'.

'Han giver ham sin Liverpool-trøje fra kampen og sin støvle. Min søn er meget begejstret nu,' lyder det i den Whatsapp-besked, der ledsager billedet.

Allerede søndag aften kunne Harvey Elliott forlade hospitalet, men det er endnu uvist, hvor lang en pause han har udsigt til.

Ifølge The Athletic skal Liverpool-teenageren formentlig opereres tirsdag.